Nyck de Vries | un trionfo dolcissimo | dopo la vittoria in Russia è campione del mondo di

Fonte : sportfair

(Di sabato 28 settembre 2019)deè il nuovodeldi Formula 2. Il pilota del team ART Grand Prix vince la feature race di Sochi e ottiene la certezza matematica del titolo Basta la gara del sabato adeper laurearsideldi Formula 2. Il pilota olandese del team ART Grand Prix trionfa nella feature race di Sochi e ottiene la certezza matematica del titolo. Tenuto a distanza il canadese Latifi con 3 gare d’anticipo. deraccoglie l’eredità di Charles Leclerc (2017) e George Russell (2018), ma a differenza loro non effettuerà il salto in F1. Il pilota orange infatti ha firmato con il team Mercedes di Formula E con il quale debutterà a dicembre in occasione dell’E-Prix di Diriyah, in Arabia Saudita. SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE: >> Per iOS >> Per Android ...

