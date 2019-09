18App Spotify | come pagare l’abbonamento premium con il bonus studenti

Fonte : correttainformazione

(Di sabato 28 settembre 2019), anche conosciutoCultura, è un premio dal valore totale monetario di 500 euro da destinare ai ragazzi che abbiano compiuto 18 anni da utilizzare per compiere spese in un ventaglio di proposte che siano facilmente riconducibili ad ambiti culturali, appunto, molteplici. Oltre 500000appena passati a maggior età potranno godere nel 2019 e negli anni a venire di cinema, visite guidate, musei, monumenti, parchi, eventi culturali, corsi di musica, teatro o lingue straniere, spettacoli teatrali o di danza e balletto, libri, cartoleria, film, ma anche musica. Non solo CD, vinili e concerti, infatti, ma anche i servizi online a pagamento grazie ai quali è possibile ascoltare tutta la musica che si desidera semplicemente dal proprio smartphone sfruttando unicamente una connessione internet: fra questiè probabilmente il più famoso. Oggi scopriremofare per ...

ileoceavs : rega a qualcuno è mai capitato di attivare spotify premium con la 18app ma avere problemi ad accedere alla musica,… -