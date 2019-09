Tim | Conti | rassegna dimissioni da Presidente

Tim - si è dimesso il presidente Fulvio Conti : Il presidente di Tim si è dimesso. Fulvio Conti ha lasciato il suo posto con effetto immediato. Il Cda si è riconvocato il 21 ottobre per decidere sulla sua sostituzione a valle della...

Tim - Fulvio Conti lascia la presidenza “con effetto immediato”. Entro il 21 ottobre il successore dell’uomo del fondo Elliott : Fulvio Conti lascia la presidenza di Tim, l’ex Telecom Italia. Ma il consiglio dell’ex monopolista italiano della telefonia prende tempo fino al 21 ottobre per trovare un sostituto. Segno che la trattativa fra i francesi di Vivendi, Cdp e Elliott è ancora aperta. Non a caso, del resto, la lista dei papabili è lunga: secondo indiscrezioni in lizza ci sarebbe il presidente di Open Fiber, Franco Bassanini, che però ha smentito un suo ...

Tim - Fulvio Conti lascia la presidenza. Entro il 21 ottobre il successore dell’uomo del fondo Elliott : Fulvio Conti lascia la presidenza di Tim, l’ex Telecom Italia. Ma il consiglio dell’ex monopolista italiano della telefonia prende tempo fino al 21 ottobre per trovare un sostituto. Segno che la trattativa fra i francesi di Vivendi, Cdp e Elliott è ancora aperta. Non a caso, del resto, la lista dei papabili è lunga: secondo indiscrezioni in lizza ci sarebbe il presidente di Open Fiber, Franco Bassanini, che però ha smentito un suo ...

Tim - si è dimesso il presidente Fulvio Conti. Cda il 21 ottobre per la successione : In attesa che il consiglio di amministrazione si esprima sul sostituto, come da statuto, le funzioni di presidenza saranno svolte dal consigliere più anziano Michele Valensise

Cipolletta al posto di Fulvio Conti Tim - i rumors sul nuovo presidente : Per la presidenza Telecom spunta il nome di Innocenza Cipolletta, economista con una carriera interna a Confindustria, ex presidente di Fs e ora presidente di Assonime, l’associazione italiana di categoria fra le società per azion Segui su affaritaliani.it

Matrimonio a Prima Vista Italia 2019 - alla penulTima puntata ci godiamo la vera resa dei conti : ...

Noi - vagabondi in cerca di una speranza. UlTimi racconti (magistrali) di Johnson - : Gian Paolo Serino Cinque storie postume per sigillare per sempre una carriera straordinaria U n minimalista hardcore capace di sintetizzare in una frase ciò che gli altri scrittori non sono capaci di scrivere nemmeno in un capitolo: è Denis Johnson che arriva da oggi nelle librerie con La generosità della sirena (traduzione di Silvia Pareschi, Einaudi, pp. 168, euro 18). Cinque racconti che sono il testamento umano e letterario di ...

L’ulTima audizione di Draghi a Bruxelles : l’eurozona perde slancio - vanno “rivisitate” regole conti : La crescita dell'area euro "ha perso marcatamente slancio", più di quanto ci si attendesse negli ultimi mesi, mentre i dati più recenti, come sul settore manifatturiero "non mostrano segnali convincenti di un rimbalzo nel breve termine", mentre i rischi restano orientati al ribasso. Questo il quadro descritto dal presidente uscente della Bce, Mario Draghi, nella sua ultima audizione al Parlamento europeo. Alla luce delle elevate incertezza che ...

Conti pubblici : Unc - ‘rialzo sTima debito è pessima notizia anche verso l’Ue’ : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “pessima notizia. Si conferma, qualora ce ne fosse stato bisogno, che nel 2018 si è interrotto quel percorso di riduzione del debito rispetto al Pil che, faticosamente, si era ottenuto dal 2014 fino al 2017, tornando ai livelli del 2016”. Lo dichiara Massimiliano Dona, presidente dell’Unione nazionale consumatori, commentando i dati diffusi oggi da Bankitalia.Nel 2018 il debito delle ...

**Conti pubblici : Bankitalia rivede sTime con nuovo Mgdd - debito/pil 2018 al 134 - 8%** : (AdnKronos) – Dopo l’Istat anche la Banca d’Italia rivede le stime del debito delle amministrazioni pubbliche alla luce del nuovo Manuale dell’Eurostat (Mgdd). Con riferimento agli anni più recenti, rispetto ai dati diffusi lo scorso 15 settembre, il debito è stato complessivamente rivisto al rialzo di 58,3 miliardi nel 2018, pari al 134,8% del pil (in precedenza si attestava al 132,2%). Lo rende noto la Banca ...

Conti pubblici - l’Istat rifà i calcoli dal 1995 : crescita 2018 rivista al ribasso e il deficit/pil sale al 2 - 2%. InvesTimenti a +3 - 2% : In attesa che venerdì il governo approvi la Nota di aggiornamento al Def, “cornice” della prossima manovra, l’Istat come annunciato quest’estate ha sottoposto a una “revisione straordinaria” i suoi calcoli sui Conti nazionali ricostruendo tutte le serie a partire dal 1995. I risultati sono in chiaroscuro: in livelli assoluti, il pil 2018 ai prezzi di mercato sale a 1.765 miliardi, con una revisione al rialzo ...

Conti pubblici - l’Istat rifà i conti dal 1995 e rivede al ribasso la crescita 2018. Il deficit/pil sale al 2 - 2% - invesTimenti a +3 - 2% : In attesa che venerdì il governo approvi la Nota di aggiornamento al Def, “cornice” della prossima manovra, l’Istat come annunciato quest’estate ha sottoposto a una “revisione straordinaria” i suoi calcoli sui conti nazionali ricostruendo tutte le serie a partire dal 1995. I risultati sono in chiaroscuro: in livelli assoluti, il pil 2018 ai prezzi di mercato sale a 1.765 miliardi, con una revisione al rialzo ...

F1 - Mondiale 2019 : la Ferrari vuole continuare a vincere! Come sono gli ulTimi 6 circuiti? Dov’è favorita la Rossa? : La Ferrari sta attraversando un momento davvero speciale, ha vinto le ultime tre gare e la stagione ha completamente cambiato fisionomia dopo un avvio stentato caratterizzato da troppe difficoltà. Il Cavallino Rampante è risorto nell’ultimo mese, le vacanze hanno fatto bene alla Scuderia di Maranello che ha ricaricato le pile ed è tornata in pista con una monoposto affidabile, grintosa, tecnicamente perfetta e soprattutto vincente. Tre ...

Baseball - Europei 2019 : Italia - ci sei quasi! Israele ulTimo ostacolo verso la finalissima continentale : Dopo lo splendido successo contro la Germania padrona di casa prosegue il cammino della Nazionale Italiana di Baseball agli Europei 2019, con gli azzurri che sono approdati così in semifinale, con l’ultimo ostacolo verso l’ultimo atto rappresentato dalla selezione di Israele. L’Italia ha sin qui realizzato un filotto di sei vittorie consecutive, chiudendo a punteggio pieno la fase a gironi, soffrendo solamente contro la ...