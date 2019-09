Facebook sta creando una mappa 3D del pianeta per la sua realtà virtuale

Limetown - la serie tv di Facebook con protagonista Jessica Biel - : Niccolò Sandroni Limetown è la nuova serie tv di Facebook Watch. Disponibile direttamente sul social network, la serie è un thriller con protagonista Jessica Biel Si chiama Limetown il prossimo titolo disponibile su Facebook Watch, una serie tv thriller che vedrà Jessica Biel nel ruolo di una giornalista alla ricerca della verità sulla misteriosa scomparsa di oltre 300 persone. Sono sempre più numerose le serie tv che si basano sui ...

Facebook rileva la start-up che legge nella mente : tra poco non dovrà più chiederci ‘a cosa stai pensando?’ : Tanti anni fa qualcuno rimase di stucco dinanzi alla possibilità di interagire con il computer attraverso il semplice tocco dei polpastrelli sulla superficie dello schermo. Il touch screen adesso costituisce la più diffusa modalità di “dialogo” tra l’utente e i dispositivi elettronici e nessuno pensa più a chissà quale prodigio tecnologico nel vedere tutti alle prese con smartphone e tablet senza alcun bisogno di una ormai medievale tastiera. Il ...

Facebook e Instagram censurano i nudi di Canova - Sgarbi vuole portare i social in tribunale : “Algoritmo capra - non distingue arte e porno” : La censura in rete, da parte di Facebook e Instagram, dei nudi artistici delle opere di Antonio Canova fa infuriare Vittorio Sgarbi. Il critico, che a gennaio è diventato presidente della Fondazione Canova di Possagno, paese natale dello scultore settecentesco, annuncia cause contro i social a causa dell’algoritmo incapace di distinguere tra arte e pornografia, che genera automaticamente un blocco delle immagini di capolavori universali ...

Facebook compra una startup che collega il cervello al computer : Facebook (Getty Images) Il programma di Facebook per arrivare a far interagire gli utenti con il proprio computer direttamente attraverso impulsi cerebrali si accresce di un nuovo tassello. Il colosso dei social network ha annunciato lunedì 23 settembre l’acquisizione della startup newyorkese Ctrl-labs, che si occupa dello sviluppo di software di intelligenza artificiale e di interfacce neurali. A dare l’annuncio di questo accordo è stato il ...

Whatsapp - gli stati diventano Facebook stories (e altre novità) : Whatsapp sta per cambiare. Gli stati diventeranno Facebook stories e arriva Facebook Pay all'interno di un corposo aggiornamento in arrivo per Android e iOS. Non è un mistero: l'app di messaggistica è al centro di un restyling completo che ha già portato numerosi miglioramenti nel corso dell'ultimo anno, ma che è ancora ad uno stadio iniziale, visto che presto arriveranno la pubblicità (nel 2020) e il ...

Salvini apre busta in diretta Facebook /Video : Roma, 21 set. (AdnKronos) – Il leader della Lega Matteo Salvini apre la busta ricevuta oggi. E lo fa in diretta Facebook, postando poi il Video sulla sua pagina ufficiale. La Procura di Catania, rende noto nel filmato, ha chiesto , indagato per sequestro di persona per la vicenda della nave Gregoretti della Guardia costiera. “La Procura – sottolinea – ha detto che ho ragione”. “Se il tribunale dei ...

La stretta di Instagram e Facebook su diete miracolose e integratori : Niente più pozioni magiche per dimagrire, addio ai post che celebrano la chirurgia estetica. Instagram e Facebook hanno annunciato l'arrivo di restrizioni sui post che promuovono alcuni prodotti. Saranno rigide per gli under 18 e un po' più morbide per i maggiorenni. I minorenni (o almeno quelli che secondo i dati in possesso della piattaforma lo sono) non vedranno più comparire post promozionali che riguardano diete, pozioni detox e interventi ...

Auto travolge due cani a Sassari. Lei muore - lui le resta accanto : le foto strazianti su Facebook : Un'Auto pirata ha investito una coppia di cani: la femmina ha avuto la peggio ed è morta sul colpo, il maschio è rimasto lì accanto a vegliarla sino all'arrivo dei soccorsi. La storia è stata raccontata sul profilo Facebook di Taxi Dog, che si occupa a Sassari e dintorni del soccorso veterinario.Continua a leggere

Facebook diventa uno Stato e nasce il tribunale di Zuckerberg : Vittorio Macioce Non disperate. Nel regno di Facebook i banditi potranno ricorrere alla giustizia del re. I banditi sono quelli messi al bando dagli algoritmi o dalle segnalazioni dei «vicini di post», quelli esiliati per pensieri, parole opere e omissioni, quelli con il marchio di bugiardi o con la camicia nera. Tutti i cattivi insomma potranno avere una seconda possibilità. L'ha annunciato re Zuckerberg in persona. Ci sarà una ...