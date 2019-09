Benessere digitale | 12 consigli per l’equilibrio hi-tech

Android 10 contiene la Modalità scura per Google Chrome e novità per Google Assistant e Benessere digitale : Poche ore fa è arrivato Android 10 con una lunghissima lista di novità , fra cui alcune passate inosservate in un primo momento ma che sono in realtà molto utili. L'articolo Android 10 contiene la Modalità scura per Google Chrome e novità per Google Assistant e Benessere digitale proviene da Tutto Android .

Benessere digitale si aggiorna con la modalità Focus e prepara degli obiettivi giornalieri per non esagerare : Benessere Digitale si arma di una nuova funzionalità a prova di distrazioni: la modalità Focus. Disponibile solo in versione beta, questa funzione permette di silenziare in un solo colpo tutte le app che non vogliamo ci disturbino.