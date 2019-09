Uomini e donne | Raffaella Mennoia si è sposata? ‘È uno scherzo di Maria De Filippi’

Fonte : tvzap.kataweb

(Di giovedì 26 settembre 2019) Nessun matrimonio per. L’autrice di, che quest’estate è stata presa di mira da ex protagonisti del dating show, è stata oggetto di unoda parte diDe Filippi.non si èDurante le registrazioni del trono classico avvenute il 25 settembre, le stesse nelle quali è stata data notizia dell’abbandono del trono da parte di Sara Tozzi, la conduttrice si è divertita a fare unoche poi è stato spiegato su Instagram dalla, che ha chiarito: “Dovete sapere chefa gli scherzetti. Questo è un periodo dell’anno in cui fa tanti scherzetti. Oggi ha fatto uno scherzetto a me. Ero arrivata in ritardo. Quando sono entrata in studio ha detto a tutto il pubblico di, con il microfono, ma non stavamo registrando la puntata: ‘Fate gli auguri ache si è ...

TeresaBellanova : #Femminismo è valorizzare le diversità, è pari opportunità per uomini e donne. #ItaliaViva sarà un partito femminis… - matteosalvinimi : #Salvini: i 5Stelle ci hanno bloccato per mesi l’idea che Tunisia fosse considerata “Porto sicuro”. Intanto noi abb… - marattin : In passato il tema-donne serviva solo a qualcuna, nel ceto politico, per rivendicare posti. Ora invece significa da… -