Infortuni | Ance Veneto | sicurezza priorità assoluta per imprese e istituzioni

Ancelotti impaziente di rivedere Milik in azione. Al Napoli ha saltato 52 gare per Infortunio : Milik rientra dalla Polonia pronto a riunirsi alla squadre per riprendere gli allenamenti, Ancelotti non ha intenzione di forzare i tempi del suo recupero, ma, secondo il Mattino, lo segue con apprensione. D’altronde il Napoli e lo stesso tecnico hanno puntato sull’attaccante polacco e lo hanno tutelato e adesso è arrivato il momento di tornare a sorridere e fare gol, considerando che da quando è in azzurro ha saltato 52 le gare ...

Il ct della Romania : “Chiriches? Ancelotti mi disse che era importante - forse hanno pesato gli Infortuni” : Il commissario tecnico della Romania, Cosmin Contra, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, sulle possibilità di qualificazione della sua nazionale, ma soprattutto dei motivi della scelta di Vlad Chiriches di lasciare Napoli “Se gli infortuni lo lasciano in pace, Vlad è uno molto importante per noi e per il Sassuolo. hanno fatto un grande acquisto, spendendo bei soldi e giocheranno con lui da titolare. Se gioca spesso dal primo ...