Global Strike for Future | prof e genitori al fianco degli studenti

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 26 settembre 2019) Su 3500intervistati da Skuola.net, 6 su 10 parteciperanno allo sciopero di domani. E lo faranno con passione: solo l’11% vuole saltare semplicemente la scuola.dalla loro parte: il 73% parla dei temi legati all’ambiente a scuola e più di 1 su 3 di loro sarà giustificato a priori se parteciperà al. Il 72%, comunque, ha il permesso deidi saltare le lezioni per scendere in piazza. Riguardo al neo-ministro Fioramonti, l′84% si è mostrato soddisfatto del suo appoggio alla manifestazione.Fridays For, il movimento nato sull’onda del clamore sollevato dalla giovanissima attivista svedese Greta Thunberg, vede oggi coinvolti milioni di ragazzi in tutto il mondo - Italia compresa - che da circa un anno, periodicamente, scendono in piazza per protestare contro l’inerzia dei potenti ...

giu_lore : RT @usbistisan: Domani la ricerca in piazza con @USB_PI per il global strike. @repubblica @fattoquotidiano @Corriere @SkyTG24 @Tg3web @RaiN… - quico_ric : RT @DinamoPress: #27s è l'ora dello sciopero globale per il #clima #climatemergency #ClimateStrike - DinamoPress : #27s è l'ora dello sciopero globale per il #clima #climatemergency #ClimateStrike -