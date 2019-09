Ministro Fioramonti : “Sciopero per il clima - la più grande lezione da frequentare” : Lo sciopero contro i cambiamenti climatici “è la più grande lezione che questi ragazzi possano frequentare, è una sfida epocale della nostra civiltà e della nostra generazione, tanto che noi al ministero abbiamo modificato il nostro slogan che è diventato ‘istruzione no estinzione’ e questo slogan resterà fintanto che io sarò Ministro“. Così il Ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti che in occasione del ...

Sciopero scuola 27 settembre - l'invito di Fioramonti ai presidi : 'Giustificare le assenze' : In vista dello Sciopero della scuola indetto per il giorno 27 settembre, scende in campo lo stesso Lorenzo Fioramonti. Il ministro dell'Istruzione ha reso pubblico l'invito del Miur alle scuole e ai vari presidi di tutta Italia di giustificare le assenze di tutti gli studenti che presenzieranno alle manifestazioni sul clima. Dunque, le persone che prenderanno parte alle mobilitazioni contro il cambiamento climatico questo venerdì potrebbero ...

Sciopero per il clima - Fioramonti : “Bellissima iniziativa. Collaborazione con scuole e università contro cambiamenti climatici” : “Noi venerdì 27 non soltanto saluteremo gli studenti che parteciperanno alla manifestazione per l’ambiente. Io la considero una bellissima iniziativa, è in realtà la lezione più importante che i ragazzi possano frequentare”.Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti a margine della presentazione della Notte europea della Ricerca al Miur. “Qui al ministero lanceremo un banner che verrà messo sulla ...