Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 26 settembre 2019), lo scrittore pratese Premio Strega nel 2011 per “Storie della mia gente” - in cui raccontava le vicende dell’azienda tessile di famiglia ceduta nel 2004 per via della crisi - torna oggi nelle librerie italiane con “La mia ombra è tua” (La nave di Teseo), “una storia d’amore iniziata quarant’anni fa e mai finita”, ma anche la storia d’un viaggio nell’Italia del 2019, “epico e comico, ebbro e stupefatto, sventatissimo”, intrapreso su una Jeep del 1979 senza né tetto né sportelli né parabrezza dai due protagonisti. Sono Emiliano De Vito - un ventiduenne appena laureato summa cum laude in Lettere Antiche - e Vittorio Vezzosi - lo scrittore d’un solo libro, pubblicato nel 1995 e accolto da un successo planetario che lo convinse a rinchiudersi in una casa colonica ...

LorenzDelPietro : RT @artdielle: Da oggi è in tutte le librerie il nuovo romanzo di Edoardo Nesi, già Premio Strega nel 2010. Con #LaMiaOmbraèTua Nesi riesce… - Rebeka80721106 : RT @artdielle: Da oggi è in tutte le librerie il nuovo romanzo di Edoardo Nesi, già Premio Strega nel 2010. Con #LaMiaOmbraèTua Nesi riesce… - HuffPostItalia : Edoardo Nesi: “La civiltà è uccisa dal senso di colpa, la rete ci spia ovunque” -