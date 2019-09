Meno malati di tumore È il primo anno in calo

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Francesca Angeli Nella battaglia contro il cancro per la prima volta la scienza, la ricerca e la medicina mandano a tappeto il nemico numero uno. Un nemico che ha molte facce ma un solo nome:. L'Aiom, Associazione italiana di oncologia medica, per la prima volta da quando elabora questo tipo di rapporto segnala ildei casi. Nel 2019 sono stati 371mila, ovvero 2mila diagnosi inrispetto al 2018 quando purtroppo invece il trend era sempre in salita: 4mila casi in più rispetto al 2017. Come si è riusciti ad invertire la tendenza? Prevenzione prima di tutto e stili di vita più sani ma anche l'evoluzione delle cure, terapie sempre più mirate, personalizzate einvasive che garantiscono una migliore qualità di vita e una più alta percentuale di guarigioni come spiega Stefania Gori, presidente Aiom, illustrando i contenuti del rapporto «I numeri del cancro in ...

