Libero | nel Napoli di Ancelotti nessuno è indispensabile

Tardelli : 'Questa Juve non mi piace - Sarri non è Libero come lo era nel Napoli' : La Juve, in questo inizio stagione, non sta di certo entusiasmando, se non in due match, quelli più importanti, ovvero contro il Napoli e l'Atletico Madrid, anche se sono evidenti gli errori, soprattutto nelle palle inattive, che stanno riguardando il settore difensivo bianconero. Una situazione che preoccupa non poco i sostenitori bianconeri ma che evidentemente ha messo in discussione il lavoro di Sarri. A tal riguardo alla Domenica Sportiva ...

Renzi : “Finalmente mi sento Libero - non ne potevo più delle divisioni nel Pd - peso 3 chili in meno” : Matteo Renzi, fondatore di Italia Viva, intervenuto a 'Non è l'Arena' su La7, commenta così la sua separazione dal Partito Democratico: "Finalmente mi sento libero, non ne potevo più delle divisioni interne nel Partito Democratico, ma non ne potevano più nemmeno gli italiani, è meglio così per tutti, almeno si fa chiarezza".Continua a leggere

Libero : la lite nello spogliatoio dell’Inter fa segnare sia Brozovic che Lukaku : Se ogni lite nello spogliatoio portasse poi a risultati del genere in campo, scrive Libero, allora ben vengano discussioni ogni settimana. Nei giorni scorsi Brozovic e Lukaku sono venuti quasi alle mani. Il belga aveva richiamato la squadra a seguire di più le indicazioni di Conte e il croato l’aveva presa troppo sul personale, tanto da reagire con veemenza contro il compagno e costringere gli altri ad intromettersi per dividerli. Ieri, ...

VIDEO Daniel Grassl terzo nella quinta tappa ISU Junior Grand Prix di Danzica. Riviviamo il programma Libero : Daniel Grassl ha conquistato la terza posizione nella quinta tappa del circuito ISU Junior Grand Prix di pattinaggio artistico, andata in scena questa settimana presso l’Olivia Ice Rink di Danzica (Polonia). Il talento altoatesino, malgrado un punteggio depotenziato da tre chiamate del pannello tecnico (due di salto sottoruotato nel quadruplo rittberger e nel triplo axel, una di filo non chiaro nell’entrata del triplo flip), ha ...

Lotta - Mondiali Nursultan 2019 : assegnati gli ultimi due titoli nella femminile ed i primi due nello stile Libero : Va in archivio la settima giornata dei Mondiali di Lotta, proseguiti oggi a Nursultan, capitale del Kazakistan: assegnate le medaglie nelle ultime due categorie di peso della femminile e nelle prime due dello stile libero, tutte olimpiche. Andiamo a scoprire le sedici medaglie assegnate oggi ed i vetiquattro pass olimpici distribuiti alle Federazioni d’appartenenza. femminile Nei -62 kg scende dal gradino più alto del podio dopo ...

Come un profeta del software Libero è rimasto coinvolto nel caso Epstein : Richard Stallman (foto: FRANCOIS GUILLOT/AFP/Getty Images) Per qualcuno è poco più che un ingenuo sognatore, per altri il pioniere di un nuovo modo di concepire l’informatica. Qualunque sia il giudizio sull’eredità intellettuale di Richard Stallman, sarà difficile non pensare al 16 settembre 2019 Come al giorno in cui è finita un’era. Il crociato del software libero ha ufficialmente abbandonato la posizione di consulente ...

Danilo Toninelli a Libero : "Immigrazione? Macché razzisti - abbiamo salvato delle vite" : Onore a Danilo Toninelli, non porta rancore ed è a favore della libertà di stampa. Insomma, è un sincero democratico. Potremmo dire quasi un liberale, se non temessimo che la definizione rischierebbe di metterlo in difficoltà con i suoi compagni di Movimento. Noi di Libero non gliene abbiamo perdona

Lotta - Mondiali Nursultan 2019 : Givi Davidovi ai ripescaggi nello stile Libero - eliminate tutte le azzurre della femminile : Arriva un solo ripescaggio per l’Italia oggi ai Mondiali di Lotta in corso a Nursultan, in Kazakistan: ad ottenerlo è Givi Davidovi, nei -57 kg dello stile libero, mentre nella femminile vengono eliminate definitivamente Aurora Campagna nei -62 kg, Dalma Caneva nei -68 kg, ed Eleni Pjollaj nei -76 kg. Solo per il primo azzurro dunque ci sarà domani una nuova possibilità di qualificarsi alle Olimpiadi. Givi Davidovi, dopo aver superato nei ...

Libero : il Napoli migliore squadra italiana nella prima di Champions : Delle italiane in Champions il Napoli è stata la migliore, scrive Claudio Savelli su Libero. La prima giornata di Champions è stata deludente, con le squadre impegnate nel cambiamento di pelle, che è già difficile e complicato di per sé, figuriamoci quando giochi in Europa. “Il Napoli invece viene da un anno con Ancelotti, sa chi è e sa di essere una squadra su misura per l’Europa“. La Juve è ancora “una creatura ...

Mps - David Rossi : la scomoda verità sulla sua morte. Parla a Libero la moglie Antonella Tognazzi : Antonella Tognazzi è la vedova di David Rossi, il responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi, la banca di Siena e una delle più importanti d' Italia, trovato morto la sera del 6 marzo del 2013 nel vicolo dove affacciava la sua stanza all' interno dell' istituto di credito. La caduta di Dav

Napoli-Samp - pagelle / Libero dalla mattonella di Insigne - Re Carlo sceglie come vuole e vince : Finalmente Libero dalla mattonella di Insigne, Re Carlo schiera la sua formazione ideale e chiude immediatamente la partita MERET. Il giovane Meret strabilia nei primi venti minuti. Ha un istinto felino, da terra, su Ferrari al 10’, indi scherma l’ingenuo Rigoni, solo soletto dinnanzi a lui, al 18’ dopo il legno di Ciro il Biondo – 7,5 Hai visto la faccia che ha fatto quando, d’istinto, ha toccato la palla con la mano sinistra e l’ha ...

Libero : Ancelotti ha sollevato un polverone politico - vuol dire che ha colto nel segno : La questione degli spogliatoi del San Paolo finisce anche su Libero. Gabriele Galluccio scrive: “La denuncia seria e documentata di Carlo Ancelotti riguardo le condizioni degli spogliatoi del San Paolo ha sollevato un polverone politico. Ciò significa che il Napoli e il suo allenatore hanno colto nel segno, perché è partita la corsa allo scaricabarile”. Il sindaco de Magistris si è tirato fuori dalla questione, continua, dichiarando ...

Il comandante provinciale dei carabinieri Gainelli in visita al Libero Consorzio : Il nuovo comandante provinciale dei carabinieri Gabriele Gainelli in visita al Commissario Salvatore Piazza

Libero : troppo pochi gli italiani nelle rose delle big della Serie A : Le squadre con più italiani sono le tre neopromosse: Brescia (20), Lecce (19) e Verona (17). Tra le big, quella che ha più giocatori italiani è l’Inter, a quota 13. Un’inversione di tendenza rispetto al passato. La Roma ne ha 10. La Juve 8, come il Milan. Nel Napoli gli italiani sono 7, 6 nella Lazio. L’Atalanta, che è un modello per tutti, nel mondo del calcio, quella che ne ha di meno, solo 4. Naturalmente questa non è una buona notizia per ...