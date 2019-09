La mamma di Francesco | morto a 7 anni per otite curata con la camomilla | “Ho il cuore

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Mariastella Olivieri,diBonifazi, il bimbo di 7di Cagliper unaconinvece dell'antibiotico, al Resto del Carlino: "La mia vita è segnata per sempre, il mioè spento. Ad ogni risveglio al mattino ripercorro quei giorni che ci hanno portato via mio figlio". Al via il processo per il medico omeopata.

ElisaRo06149622 : Ma come 'mi hai fatto spezzare, sei stato bravo'?! Ale, glielo potevi pure dire che è stato una sega - vienidameRai : RT @esercitomonte: Ogni volta che Francesco parla della sua mamma ha sempre gli occhi lucidi???? #vienidame #francescomonte - esercitomonte : Ogni volta che Francesco parla della sua mamma ha sempre gli occhi lucidi???? #vienidame #francescomonte -