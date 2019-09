La Juve orfana di CR7 | contro il Brescia ritrova un Dybala e Pjanic in grande spolvero

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Ieri lantus ha giocato l’anticipo del turno infrasettimanaleilsenza Cristiano Ronaldo, alle prese con un affaticamento all’adduttore della coscia. I bianconeri comeil Verona sono andati in svantaggio dopo pochi minuti dal fischio d’inizio, segno che la squadra è ancora sbilanciata, ma nonostante ciò si sono evidenziati miglioramenti incoraggianti. L’assenza di CR7 ha dato modo ad alcuni interpreti come Paulo, Aaron Ramsey e Miralempiù libertà, non essendo condizionati dal dover incentrare il gioco sull’ex Real, con ciò non si intende dire che il portoghese nuoccia allantus, anzi il contrario. I padroni di casa dopo il gol non hanno emulato il Verona ed hanno solo cercato di difendere il vantaggio, ma lantus a forza di attaccare ha indotto i biancazzurri in errore così sul finire del primo tempo hanno siglato l’autogol del pari. Il ...

