Elba | nigeriana stuprata un' intera notte per saldare un debito

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Orrore all'isola d', dove una giovane donna straniera è stata pestata e violentata da un connazionale che inizialmente si era offerto di aiutarla. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, la vittima, una 25enne, aveva raggiunto il comune di Portoferraio lo scorso 17 settembre. In cerca di lavoro, si era affidata al suo aguzzino, convinta che si trattasse di una persona degna di fiducia. A poche ore dal suo arrivo sull'isola, tuttavia, è cominciato l'incubo. Il connazionale, infatti, le aveva prestato 30 euro per il viaggio ed era intenzionato a riavere indietro il denaro, in un modo oppure in un altro.Dopo aver trascorso la serata con lui ed un altro nigeriano di 47 anni, la giovane è stata trascinata dal primo in un edificio abbandonato della zona portuale, dove è avvenuta la violenza. Dal momento che la 25enne non poteva restituire i soldi anticipati, il suo ...

