Diciamolo con una canzone | Monica Setta a TvBlog

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Certe volte, non sempre, le interviste risultano un qualcosa di meccanico che non restituisce il cuore dell'intervistato, come se la mente debba sempre prevalere. La nostra speciale rubrica "con una" vuole proprio "tirare fuori" ai suoi ospiti ciò che la mente, nella frenetica vita di tutti i giorni, relega a qualcosa di marginale, ovvero la "parte interna dei respiri" come cantava Eros Ramazzotti nell'indimenticato brano "Adesso tu". Lei è stata protagonista di alcune discussioni sui media nelle settimane che hanno preceduto il suo ritorno in video e proprio qui, nella nostra rubrica "con una" ci racconterà le sue sensazioni, le sue emozioni che le faranno scattare i brani di alcuni canzoni.con unapubblicato su.it 25 settembre 2019 07:40.

