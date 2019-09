Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Cristiano Ronaldo è maleducato e capriccioso, è vero, scrive Tonysu Il Giornale. Lo ha dimostrato nel momento in cui non si è presentato alla premiazione della(che ha incoronato). Ma nemmeno lasi è comportata bene. L’istituzione calcistica più importante hadue errori. Il primo è stato quello di omettere il nome di Cristiano dall’11 ideale premiato alla Scala di Milano. Chiamando sul palco i 10 presenti e dimenticando volutamente di citare l’assente CR7. Un, questo, “elementare e infantile”. L’altro è ben più. E consiste nell’aver premiato proprio, che nella stagione passata ha vinto solo la Liga ma niente altro né con il Barcellona né con la Nazionale. In realtà, scrive, l’argentino non avrebbe nemmeno dovuto essere presente a Milano. E’ sotto squalifica (e multa ...

napolista : Damascelli: il premio a #Messi è un errore grave commesso dalla #Fifa L’argentino è sotto squalifica. O la Fifa ha… -