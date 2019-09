Solo prima scelta

Pamela Prati - lo sfogo su Instragram prima di andare da Giletti a Non è L’Arena : “Ora basta - la verità la racconterò Solo io” : “Ora basta! Nessuno potrà essere me, nel bene e nel male, nessuno potrà raccontare la verità, quella che conosco solo io. E a nessuno permetterò di sostituirsi a me. Nessuno, se non io, ha pianto quelle lacrime e ha incassato tutto quegli insulti ingiusti, frutto di un silenzio che avevo deciso di mantenere. Nessuno potrà scrivere un libro sulla mia storia, nessuno può fare un film sulla mia tragedia, nessuno può lucrare sul mio dolore”. Così ...

Prodi critica Renzi : “Italia Viva è come yogurt - partiti personali funzionano Solo la prima volta” : "Attenzione che i partiti personali funzionano la prima volta. Ripeterli crea problemi": questo è l'avvertimento lanciato da Romano Prodi a Matteo Renzi. L'ex presidente del Consiglio non risparmia critiche a Italia Viva: "Bellissimo nome. Un mio amico lo propose per uno yogurt forse per via dei fermenti vivi. Il problema è che lo yogurt ha una scadenza ravvicinata".Continua a leggere

Pd : Cuperlo posta foto con Renzi e Civati a primarie - ‘m’hanno rimasto Solo’ : Roma, 17 set. (AdnKronos) – “M’hanno rimasto solo…”. Lo scrive Gianni Cuperlo su Fb postando una foto delle primarie per la segreteria Pd quando da candidato si confrontò con Matteo Renzi e Pippo Civati. E su ques’ultimo aggiunge: “Ps …e mi piacerebbe che Pippo tornasse…”. L'articolo Pd: Cuperlo posta foto con Renzi e Civati a primarie, ‘m’hanno rimasto solo’ ...

Live-Non è la D’Urso - Solo un milione e mezzo di spettatori per la prima puntata. Riuscirà la D’Urso ad “aggiustare il tiro”? : I numeri, al netto delle più improbabili interpretazioni, non forniscono alibi: 1.555.000 telespettatori e l’11,08% di share. Il risultato della prima puntata di Live-Non è la D’Urso delude le aspettative, nonostante la durata monstre con chiusura all’una e mezza di notte. Doppiata in share e quasi triplicata in valori assoluti da una replica de Il Commissario Montalbano vista da 4.365.000 spettatori e il 21,75%. La fiction con ...

Solo 4 giorni per conoscere la prima smart TV di Motorola con Android : Anche Motorola dovrebbe presto entrare nel mercato delle smart TV: il suo primo modello potrebbe arrivare il 16 settembre in India ed essere dotato di sistema operativo Android. L'articolo Solo 4 giorni per conoscere la prima smart TV di Motorola con Android proviene da TuttoAndroid.

Ornella Vanoni : "Con Strehler sesso sfrenato e droghe. Oggi fumo Solo una canna prima di dormire" : “Mi sono definitivamente liberata della Vanoni. Non ne potevo più di lei. È rimasta colo Ornella. Ora sono io ed è tutta un’altra vita”: gioie, dolori e amori di una della voci simbolo della musica italiana. Ornella Vanoni, 85 anni il prossimo 22 settembre, si confessa senza filtri in una lunga intervista a Vanity Fair. Partendo dai ricordi di gioventù, la cantante racconta:Da ragazza mi ...

Governo - prima mossa più posti negli asili nido e rette azzerate per le famiglie con redditi bassi. Oggi Solo 1 bimbo su 10 riesce a entrare : La prima mossa del Governo Conte 2 sarà sugli asili nido. “Non possiamo indugiare oltre”, ha scandito il presidente del Consiglio nel suo discorso alla Camera. L’esecutivo giallorosso dunque “si adopererà per finanziare le rette di asili nido e micronidi a favore delle famiglie con redditi bassi e medi dal 2020/2021 e ampliare l’offerta di posti soprattutto al Mezzogiorno”. Una promessa che arriva a due giorni dalla ...

Carabiniere ucciso - le ultime parole di Mario Cerciello prima di morire. Parole che fanno male al cuore. E la straziante reazione del collega. Trascrizioni che arrivano Solo ora : Una trascrizione che fa male. Eccola la prima, drammatica, telefonata del Carabiniere Andrea Varriale alla Centrale operativa, subito dopo l’aggressione. Sono le 3.16 della notte tra il 25 e il 26 luglio scorso. Come tutti ricorderanno, il ventenne americano Finnegan Elder Lee ha appena inferto undici coltellate al vicebrigadiere Mario Cerciello Rega ed è fuggito con l’amico Natale Hjort. Cerciello, che era andato senza pistola all’appuntamento ...

Maltempo Sardegna : Solo oggi 14 mila fulmini hanno colpito la regione - primato europeo : “Quasi 14 mila fulmini, uno dietro l’altro, si sono abbattuti da questa mattina sulla Sardegna“. Lo annuncia l’esperto Dario Secci, meteorologo della rete “Sardegna Clima“, che sta monitorando l’ondata di Maltempo che sta investendo la parte meridionale dell’Isola. A osservare le mappe che oggi registrano l’attività elettrica sul Continente, la Sardegna in questo momento è la zona più attiva ...

L’Amazzonia è sempre stato il polmone verde della Terra - ma prima era inabitabile : Solo le selvagge Amazzoni potevano domarla : L’Amazzonia è sempre stato il polmone verde della Terra, nonché uno dei territori con la maggiore concentrazione di biodiversità: i dati parlano di circa 2,5 milioni di specie di insetti, 3 000 specie di pesci, 1 294 specie di uccelli (di cui un quinto vive nella foresta Amazzonica), 427 specie di mammiferi, 427 specie di anfibi e 378 specie di rettili e sono state contate almeno 60 000 specie di piante. Gli scienziati hanno individuato ...

Gira il mondo viaggiando sempre in prima classe con voli extralusso ma spende Solo 270 euro con un stratagemma accettato dalle compagnie aeree : Un ragazzo, Sam Huang è riuscito a Girare il mondo spendendo solo 270 euro e prendendo sempre aerei di compagnie extralusso e viaggiando sempre in prima classe. Nonostante l’assurdità della vicenda, la prima cosa che vogliamo sottolineare è che il ragazzo ha sempre fatto tutto secondo la legge e mai ha, neppure sfiorato, l’illegalità. E allora come ha fatto? In realtà lui non lo svela ma si tratta di Sam Huang, un giovane uomo che di ...

Calendario Serie A - prima giornata 24 e 25 agosto : Napoli e Juve visibili Solo su SkySport : Per tutti gli appassionati di calcio l'attesa sta per terminare. Questo fine settimana, infatti, tornerà l'appuntamento con il campionato di Serie A: tra sabato 24 e domenica 25 agosto, infatti, sono in programma le partite valide per la prima giornata di questa nuova stagione che come da tradizione si concluderà nel maggio 2020. Anche quest'anno i match del campionato si potranno vedere in diretta televisiva sui canali a pagamento di Sky e su ...

Governo - Giorgetti (Lega) : “Tempi della crisi? Ha deciso Salvini da Solo. Sarebbe stato più facile andare al voto se si fosse aperta prima” : “Sono le decisioni di un capo, e un capo sempre decide lui da solo e alla fine sono responsabilità personali”. Risponde così Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio e soprattutto numero due della Lega, alla domanda sui tempi della crisi decisi da Salvini. Sarebbe stato più facile andare a votare se la crisi di Governo si fosse fatta prima? “Sì secondo me sì” ammette Giorgetti, al termine della ...

Maria De Filippi stravolge la routine di Maurizio Costanzo : Prima pensava Solo al lavoro : La conduttrice di Uomini e donne ha rilasciato alcune indiscrezioni sulla sua giornata tipo con Maurizio Costanzo. Maria De Filippi sta trascorrendo in totale relax le sue vacanze ad Ansedonia e non si è risparmiata nel rilasciare alcune dichiarazioni sulla sua daily routine con Maurizio Costanzo e il figlio Gabriele.-- La giornata tipo della regina degli ascolti su Canale 5 è fatta di piccole cose e si divide principalmente tra sport e cene ...