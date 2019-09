Inter | possibile addio allo sponsor Pirelli | in arrivo il marchio Hengchi

Juventus - possibile sfida di mercato con l'Inter per Chiesa il prossimo anno : A tenere banco in questi giorni però è anche il calciomercato, non solo sulla situazione parametri zero, ma anche su possibili acquisti per la prossima stagione: nel calciomercato estivo è stato vicinissimo al trasferimento a Torino il centrocampista offensivo Federico Chiesa, che avrebbe anche discusso con la dirigenza della Fiorentina che infatti ha voluto trattenerlo almeno questa stagione in Toscana. Difficilmente però il prossimo anno ...

Inter-Slavia Praga in Champions - possibile undici nerazzurro : Lautaro titolare in attacco : Il girone è complesso, il cammino è impervio, ma la voglia di iniziare è tanta. Tempo di vigilia per l'Inter di mister Antonio Conte, pronta a debuttare domani, alle 18.55, in Champions League contro lo Slavia Praga. La formazione ceca, reduce dal successo per 3-0 in campionato contro lo Slovacko, al momento comanda la classifica del proprio torneo nazionale con 23 punti. Morale a mille, dunque, per gli uomini del tecnico Jindrich Trpišovský, ...

Schumacher - terapia top secret con staminali : l’esperto spiega il possibile Intervento : Abbiamo contattato il professor Giacomo Frati per farci spiegare a quale tipo di trattamento "top secret" con cellule staminali potrebbe essere sottoposto Michael Schumacher, giunto all'ospedale Georges Pompidou di Parigi per essere seguito da Philippe Menasché. Frati, docente di Scienze tecniche mediche applicate all'Università Sapienza di Roma e dirigente presso il reparto di Cardiochirurgia del Policlinico Umbero I, in passato ha lavorato con ...

Inter - possibile cessione per Gabigol : il Flamengo potrebbe riscattarlo : L'uomo del momento in Brasile è sicuramente Gabriel Barbosa, conosciuto anche come Gabigol. L'attaccante brasiliano è in forza al Flamengo, ma è di proprietà dell'Inter. I nerazzurri l'hanno ceduto in prestito secco a dicembre dello scorso anno non stabilendo la cifra per il riscatto. Il club verdeoro, però, si è accollato l'Intero ingaggio, comunque superiore ai tre milioni di euro a stagione. Il giocatore non rientra nei piani del club ...

Calciomercato Inter - Eriksen è possibile : idea a costo zero per giugno 2020 : Guai a pensare che il mercato sia finito: formalmente è così, dato che il 2 settembre si sono chiusi i battenti, ma in realtà direttori sportivi e procuratori sono in costante lavoro per programmare mosse future di club e calciatori. L'Inter ha chiuso la sessione estiva con i colpi Alexis Sanchez e Cristiano Biraghi, senza effettuare un investimento importante per un centrocampista in grado di far compiere un salto di qualità all'Intero reparto. ...

Inter – ‘Caso Icardi’ - parla il legale di Maurito : “vi pare possibile che in due mesi di preparazione non abbia mai fatto un’amichevole?” : L’avvocato di Mauro Icardi fa chiarezza dopo la mossa del calciatore argentino di fare causa all’Inter La notizia era nell’aria da tempo, ma in pochi credevano che Mauro Icardi sarebbe stato davvero capace di agire per vie legali contro la ‘sua’ Inter. Il calciatore argentino non ha accettato la decisione del club, e dell’allenatore, di escluderlo dal progetto e quindi ha deciso di fare causa ...

Inter - possibile svolta Icardi : su di lui ci sarebbe l'Atletico Madrid : Che questa estate potesse essere caratterizzata dai rumors di mercato intorno a Mauro Icardi era abbastanza preventivabile. Che si arrivasse agli ultimi giorni senza conoscerne il sapore, però, sembrava meno pronosticabile. E adesso potrebbe esserci la svolta, visto che sull'ex capitano dell'Inter sarebbe piombato l'Atletico Madrid, alla ricerca di un attaccante di valore assoluto. I Colchoneros, tra l'altro, sfideranno la Juventus (altra ...

Calciomercato Inter – Icardi apre all’addio? No al Monaco - sì all’Atletico Madrid : ed è possibile anche il rinnovo! : Dopo aver rifiutato il Monaco, lcardi avrebbe mostrato Interesse per un possibile trasferimento all’Atletico Madrid: l’Inter studia la formula del prestito e un possibile rinnovo del contratto L’arrivo di Alexis Sanchez, che verrà utilizzato da seconda punta, completa ancor di più l’attacco dell’Inter nel quale Icardi ricopre l’ultimo slot disponibile. A dirla tutta, l’argentino è fuori squadra: probabilmente Conte, prima di utilizzarlo, ...

Inter : possibile la cessione di Gabigol - in entrata Milinkovic-Savic obiettivo numero uno : L'Inter è sicuramente la grande protagonista di quest'ultima settimana di calciomercato. Ieri i nerazzurri hanno ufficializzato gli acquisti di Cristiano Biraghi, arrivato in prestito con diritto di riscatto fissato a dodici milioni di euro dalla Fiorentina, e di Alexis Sanchez, arrivato in prestito secco dal Manchester United. Non è finita qui, però, visto che nelle intenzioni della società nerazzurra c'è quella di fare un ultimo regalo al ...

Inter e Juventus - potrebbe sbloccarsi Icardi per Dybala : possibile contatto tra i due club : Prove di disgelo tra Inter e Juventus in vista degli ultimi giorni di calciomercato. Le due società hanno sicuramente caratterizzato questa sessione estiva, in particolar modo per la rivalità tra Giuseppe Marotta e Fabio Paratici e l'affare Romelu Lukaku. I nerazzurri hanno battuto la concorrenza dei bianconeri, portando il belga a casa per 65 milioni di euro più bonus, anche grazie al rifiuto di Paulo Dybala a trasferirsi al Manchester United. ...

L'Inter avrebbe convocato Wanda Nara in sede : possibile incontro con Marotta e Zhang : In casa Inter c'è grande entusiasmo dopo il successo ottenuto all'esordio in campionato contro il Lecce ieri sera per 4-0. Una gara che ha messo in evidenza la prestazione di Romel Lukaku, autore di un gol e di altre giocate che hanno infiammato il Meazza. Il belga sembra aver fatto già dimenticare Mauro Icardi che, comunque, con la maglia nerazzurra ha messo a segno più di centoventi gol. Il centravanti argentino è fuori dal progetto e il ...

Mercato Inter : Biraghi e Sanchez sarebbero vicinissimi - Vidal possibile colpo last minute : Tre acquisti in sei giorni per il Mercato dell’Inter. Inizia l’ultimo sprint delle trattative, che chiuderanno il 2 settembre, e Marotta non vuole farsi trovare impreparato. Antonio Conte, dopo l’ottimo esordio di ieri, ha bisogno di alcune pedine per migliorare la sua rosa e dare l’assalto alla Juventus. Sono ore caldissime sui fronti Sanchez e Biraghi che sistemerebbero attacco e fascia sinistra. Concluse queste due operazioni si andrà ...

Inter - la Juventus avrebbe aperto al possibile scambio tra Icardi e Dybala : Inter e Juventus ancora protagoniste nell'ultima settimana di calciomercato. I nerazzurri devono fare ancora alcuni ritocchi per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Antonio Conte, mentre i bianconeri hanno l'esigenza di vendere per abbassare i costi eccessivi e vista la grande abbondanza di giocatori a disposizione di Maurizio Sarri. E gli Interessi di entrambe le società potrebbero intrecciarsi in questi ultimi giorni, cercando di ...

Calciomercato Inter – Passi avanti nell’operazione Sanchez - martedì il possibile sbarco in Italia : i dettagli : Il calciatore cileno potrebbe arrivare in Italia martedì per sostenere le visite mediche, ma ancora va trovato l’accordo tra Inter e Manchester United Alexis Sanchez si avvicina ad essere un nuovo giocatore dell’Inter, l’operazione con il Manchester United è potrebbe concludersi già nelle prossime ore, con il possibile sbarco in Italia fissato già nella giornata di martedì. Il giocatore ha detto sì ai nerazzurri, ...