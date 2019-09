CorSport | Giuntoli lavora al rinnovo di Zielinski e Milik In arrivo quello di Luperto e

CorSport : La Fiorentina chiama Llorente (che incontra anche Giuntoli) : Fiorentina-Napoli è diventata anche uno scontro per accaparrarsi Fernando Llorente. Lo scrive il Corriere dello Sport. Pare che ieri il club viola abbia chiamato il fratello-agente dello spagnolo per sondare la possibilità di chiudere l’affare. Ci sarebbe stato un incontro in sede per discuterne. Ma in serata, scrive il quotidiano sportivo, Jesus ha anche incontrato Giuntoli presente in città con il Napoli. Un drink condiviso per ...

CorSport : Giuntoli all’attacco su Llorente : Sprint del Napoli su Llorente. Il Corriere dello Sport racconta che Giuntoli ha avvicinato il management di Llorente, svincolato del Tottenham. L’attaccante ha una esperienza sufficiente a “fare da tutor a Milik” ma anche “quella sensibilità che gli consentirebbe di calarsi nel ruolo di riserva (di lusso) d’una squadra che aspetta anche gol part-time”. Llorente costituirebbe uno strappo alla filosofia del Napoli, che punta decisamente sui ...

CorSport : Psv-Lozano - divorzio vicino. Giuntoli e Raiola lavorano per portarlo a Napoli : Non c’è più margine per un dialogo tra Hirving Lozano e il Psv. Le voci, scrive il Corriere dello Sport, che si rincorrono parlano di un addio ormai alle porte tra il messicano e il club olandese. Il litigio tra il calciatore e l’allenatore per la sostituzione nel turno preliminare di Champions contro il Basilea è solo l’ultimo segnale di un rapporto ormai incrinato. Lozano vuole la Champions, che il Psv non può più dargli e il Napoli è ...

CorSport : Lozano vuole il Napoli. Giuntoli e Raiola cercano l’accordo per i diritti di immagine : Lozano ha scelto Napoli, scrive il Corriere dello Sport. E ieri il suo gradimento è stato confermato dai media olandesi. Con la Champions sfumata dal futuro del Psv le trattative del Napoli con il calciatore e il club olandese sono entrate nel vivo. L’affare prevede il pagamento della clausola da 42 milioni al Psv. Il quotidiano parla di contatti frequenti tra Giuntoli e Raiola e del calciatore che aspetta solo la “fumata azzurra”. L’offerta di ...

CorSport : Giuntoli avverte Mendes : per James non si attenderà oltre ferragosto : Il Napoli non ha abbandonato l’idea di portare James Rodriguez in azzurro e il colombiano vuole essere allenato da Ancelotti. Ma la situazione non si è ancora sbloccata. Il Real aspetta che arrivi un’offerta dell’ultima ora per il suo giocatore. Chiede 50 milioni, ma basterebbe avvicinarsi ai 42 non pagati dal Bayern per il riscatto. Il Napoli si è fatto avanti da tempo, proponendo un prestito, che, scrive il Corriere dello Sport, potrebbe ...