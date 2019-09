Clima | allarme sul Monte Bianco | rischia di crollare un ghiacciaio sulla Grande Jorasses

Monte Bianco - ghiacciaio rischia di crollare vicino Courmayeur : allarme Clima : allarme clima in Valle d'Aosta. A breve potrebbe crollare una parte del ghiacciaio Planpincieux, sulle Grandes Jorasses, lungo il versante italiano del massiccio del Monte Bianco. La massa a...

Allarme Clima - 500 scienziati contro tutti : “È una farsa” : “Greta contro tutti”. “Greta la voce del popolo contro le élites”. “Greta da Nobel”. Questi sono alcuni dei “complimenti” che la giovane ambientalista raccoglie alle Nazioni Unite. Eppure c’è un fatto che a molti è passato inosservato. Nell’indifferenza generale 500 scienziati di tutto il mondo indirizzano al segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, una lettera contro l’allarmismo climatico. Lanciata da Guus Berkhout, geofisico e ...

Clima - allarme emissioni in Sardegna. Legambiente : “Decarbonizzazione entro il 2025” : Ad agosto il rapporto Ipcc (Integovernal Panel on Climate Cange), ha confermato i pericoli a livello internazionale legati al Clima. Anche la Sardegna registra un livello di emissioni molto elevato con 15 milioni di tonnellate annue e quindi, deve fare la sua parte. I numeri e l’appello sono stati lanciati questa mattina da Legambiente in una conferenza stampa con Katiuscia Eroe, responsabile nazionale Energia, Annalisa Colombu, presidente ...

I flussi d’aria calda dei condizionatori modificano il Clima nelle città : l’allarme lanciato dal meteorologo Ernani : “Oggi alle 15,05 abbiamo deciso di verificare se la nostra ipotesi basata sull’influenza che esercitano i flussi di aria caldi in uscita dai climatizzatori di casa fosse più o meno corretta“. E’ quanto afferma il meteorologo Paolo Ernani, che ha condotto un esperimento per dimostrare come i condizionatori producano uno stravolgimento delle temperature dell’aria nelle città. La prova empirica eseguita da Ernani ha ...

Governo Pd-M5s? Nord in rivolta - l'allarme degli imprenditori : "Clima rovente - occhio al ritorno dei forconi" : Mamma mia. I dieci-quindici punti del Governo giallorosso, che M5S e Pd tentano di far nascere per salvare la poltrona, fanno rabbrividire. Soprattutto le proposte scandite da Luigi Di Maio al Quirinale ci danno un' indicazione di come agirebbe il futuro esecutivo: contro il Nord. Non è una novità p

Cambiamenti Climatici - l’allarme di uno studio : “Entro il 2050 il livello del Mar Mediterraneo potrebbe salire di 20 centimetri” : I Cambiamenti climatici potrebbero far salire il livello del Mar Mediterraneo fino a 20 centimetri entro il 2050 e fino a 57 centimetri entro il 2100. A rivelarlo uno studio pubblicato sulla rivista Water dai ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) di Bologna e di Roma, dell’olandese Radbound University e dell’Università la Sorbona di Parigi. Tra le città che maggiormente risentiranno delle ...

Allarme Climate change : gas serra ai massimi degli ultimi 800mila anni : Un nuovo report dell’agenzia scientifica del Governo degli Stati Uniti avverte: il 2018 è stato il quarto anno più caldo dall’Ottocento, per il trentesimo anno di fila i ghiacciai continuano a sciogliersi a una velocità preoccupante , mentre il livello dei mari ha toccato un nuovo record dopo sette anni di crescita ininterrotta

Coldiretti lancia l’allarme sul Clima. Bene - ma ricordiamoci il monito Onu sulla carne : L’ultimo comunicato è arrivato ieri: l’estate del 2019, secondo Coldiretti, è tra le più calde mai registrate dal 1800. Da tempo l’associazione che rappresenta il settore agricolo italiano (zootecnia inclusa) lancia giusti allarmi sulle conseguenze del cambiamento climatico nel nostro paese e in particolare sull’agricoltura. Dagli eventi estremi alla siccità, dai nuovi parassiti alla progressiva tropicalizzazione dell’Italia. Non solo. ...

Clima - l’allarme : le ondate di calore uccidono i coralli : I cambiamenti Climatici sono mortali per il corallo: lo ha rivelato uno studio pubblicato sulla rivista Current Biology. La ricerca è stata svolta da un team di diversi studiosi (University of New South Wales, University of Newcastle, University of Technology Sydney, James Cook University e il Noaa – National Oceanographic and Atmospheric Administration). ondate di calore killer per i coralli Dalle analisi è emerso che le frequenti e ...

Clima - allarme tonno e merluzzo contaminati : aumenta il contenuto di mercurio a causa del riscaldamento globale : I cambiamenti Climatici, ormai è noto, non portano con sé solo modifiche al Clima e al meteo, ma provocano conseguenze anche sull’ambiente e sugli animali. In particolare il Clima, unito alla pesca eccessiva e senza controllo, hanno fatto aumentare i livelli di mercurio nel merluzzo e nel tonno. Il mercurio, in alta concentrazione, è pericoloso in particolare per bambini e neonati le cui madri mangiano pesce durante la gravidanza. ...

Allarme Clima - mangiare meno carne per salvare il pianeta : Il riscaldamento globale si combatte anche cambiando dieta: meno carni rosse, più verdura e frutta fresca. Il sistema alimentare globale contribuisce infatti per il 30% alle emissioni globali, sottolinea un nuovo studio dell’IPCC, e lo sfuttamento intensivo di terre coltivabili è un lusso che non possiamo più permetterci

L’allarme dell’Onu : così i cambiamenti Climatici faranno aumentare fame e migrazioni : Dal periodo preindustriale, denuncia lo studio, la temperatura sulle terre emerse del nostro pianeta è aumentata di 1,53...

Clima - allarme Onu : “Riscaldamento globale causerà fame e migrazioni” : Secondo il rapporto 'Cambiamento Climatico e territorio' dell'Onu il riscaldamento globale farà aumentare la siccità e gli eventi atmosferici estremi in tutto il mondo, A pagarne le conseguenze saranno soprattutto le popolazioni più povere di Africa e Asia, con guerre e migrazioni. Ma anche il Mediterraneo è ad alto rischio di desertificazione e incendi.Continua a leggere

Onu - allarme cambiamenti Climatici"Aumenteranno fame e migrazioni" : A pagare soprattutto le popolazioni più povere di Africa e Asia, con guerre e migrazioni. Mediterraneo ad alto rischio di desertificazione e incendi Segui su affaritaliani.it