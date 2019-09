CAOS MIGRANTI Micalessin | accordo di Malta | ora comandano le Ong

Tunisia - nuova frontiera dell’emergenza migranti dopo la Libia : migliaia di migranti - sistema nel CAOS : La nuova frontiera dell’emergenza migratoria in Nord Africa oltre alla Libia adesso è anche, e soprattutto, la Tunisia, paese dal quale secondo le statistiche del Viminale arriva il maggior numero di migranti lungo la rotta del Mediterraneo centrale: oltre 1.700 sui 6.600 sbarcati in Italia da inizio anno. Con la Tripolitania ridotta a ferro e fuoco, dove milizie e gruppi di criminali si spartiscono il business degli africani in fuga verso ...

CAOS MIGRANTI/ Il brutto tiro che Macron e e Merkel hanno in serbo per l'Italia : Il piano europeo sulla redistribuzione dei MIGRANTI aumenta i flussi migratori e sarà applicato dalla Francia solo per gli aventi diritto d'asilo

CAOS MIGRANTI/ Dove hanno sbagliato - con l'Ue - gli ultimi 4 governi : Anche il governo M5s-Pd sta sbagliando nel voler chiedere all'Europa interventi che le istituzioni europee non possono assolutamente fare

CAOS MIGRANTI/ Il nuovo patto europeo è destinato al fallimento - ecco perché : L'accordo tra Stati Ue "volonterosi" per redistribuire i MIGRANTI non funzionerà. Sarà solo un pull factor destinato a incrementare i flussi

CAOS Lampedusa : nell’hotspot il doppio di migranti rispetto alla capienza : «Siamo abbandonati e temo che questa sia una scelta ben precisa, così si crea il Caos e poi si scarica la colpa su di noi» dice il sindaco Totò Martello. Tuttavia il questore di Agrigento, Maria Rosa Iraci assicura: «È una situazione assolutamente sotto controllo»

Migranti - Salvini firma divieto ingresso nave Eleonore/ Ong Lifeline - è CAOS Governo : 101 Migranti su nave Eleonore verso l'Italia: Salvini firma divieto d'ingresso a ong Lifeline, ma è caos Governo perché serve controfirma Trenta-Toninelli

Migranti : questore Agrigento - 'a Lampedusa situazione sotto controllo - nessun CAOS' : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) - "Non c'è alcun caos a Lampedusa, la situazione è completamente sotto controllo. Non ci sono situazioni particolari". Lo ha detto all'Adnkronos Rosa Maria Iraci, questore di Agrigento, replicando a distanza al sindaco di Lampedusa Salvatore Martello, che oggi aveva lanc

Migranti : sindaco Lampedusa - ‘abbandonati dal governo - scelta precisa per creare qui CAOS’ : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) – “Per comprendere qual è il livello di attenzione di questo governo nei confronti di Lampedusa, basta dire che la macchina per rilevare le impronte digitali all’interno del Centro di Accoglienza è guasta. Senza strumenti non si può garantire nulla. Questa notte un furgone della Polizia ha preso fuoco. Siamo abbandonati a noi stessi e temo che questa sia una scelta ben precisa, così si crea il ...

CAOS MIGRANTI/ Il caso Rackete tra bufale - suggestioni e realtà : Carola Rackete avrebbe violato l'ordine di non sbarcare in Italia forte una "copertura implicita" del governo tedesco? Due le letture possibili