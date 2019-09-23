VAIstradeanas : 09:33 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : ??#roma #traffico - Via Collatina code tra via di Tor Cervara e via Grotta di Gregna #luceverde - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 23-09-2019 ore 09:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
Dalla Rete Google NewsRoma, traffico record in città: il rientro con ingorghi da incubo - Corriere della Sera
Roma, traffico record in città: il rientro con ingorghi da incubo Corriere della Sera
Tante, tantissime lettere dei nostri lettori si somigliano, in questi difficili giorni: «Siamo rientrati a Roma e il traffico è peggiorato. La percezione diffusa è che la ...
Traffico Roma del 23-09-2019 ore 09 : 00 : CODE PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA VIA DELLA BUFALOTTA E L’USCITA PER LA A24 E TRA CASILINA E ARDEATINA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA CON CODE TRA VIA BOCCEA E L’USCITA DI VIA DEL MARE ED ANCORA A SEGUIRE TRA PRENESTINA E TIBURTINA. Traffico IN CODA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. . TRAFFICATA LA TENGENZIALE EST CON CODE ...
Traffico Roma del 23-09-2019 ore 08 : 30 : CODE PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA VIA DELLA BUFALOTTA E L’USCITA PER LA A24 E TRA CASILINA E ARDEATINA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA CON CODE TRA VIA BOCCEA E L’USCITA DI VIA DEL MARE ED ANCORA A SEGUIRE TRA PRENESTINA E TIBURTINA. Traffico IN CODA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. . TRAFFICATA LA TENGENZIALE EST CON CODE ...
Traffico Roma del 23-09-2019 ore 08 : 00 : CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA TORRENOVA E IL GRA IN DIREZIONE DI Roma. CODE PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA VIA DI SANT’ALESSANDRO E VIA TIBURTINA ED ANCORA TRA CASILINA E ARDEATINA. Traffico IN CODA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. . INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI ...
Traffico Roma del 23-09-2019 ore 07 : 30 : CODE PER Traffico INTENSO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA TORRENOVA E IL GRA IN DIREZIONE DI Roma. CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E ARDEATINA. Traffico IN CODA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. . INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO. ANALOGA SITUAZIONE SULLA VIA ...
Traffico Roma del 22-09-2019 ore 19 : 30 : UN INCIDENTE STA PROVOCANDO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SUL RACCORDO ANULARE NELLA CARREGGIATA INTERNA TRA IL BIVIO PER NAPOLI E LA VIA ARDEATINA. SI PROCEDE IN CODA. PER LAVORI CODE TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO ANULARE. DISAGI QUINDI SUL TRATTO AUTOSTRADALE DI Roma NORD. IN ENTRATA A Roma Traffico E DISAGI SULLA VIA FLAMINIA, SULLA VIA SALARIA E ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24. TERMINATA LA MANIFESTAZIONE PALIO DI OSTIA ANTICA. RIAPERTA ...
Traffico Roma del 22-09-2019 ore 18 : 30 : CONDIZIONI METEO CHE POTREBBERO RALLENTARE IL Traffico, PIOVE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTÀ: ABBIAMO LUNGHE CODE SULLA VIA SALARIA. SI PROCEDE IN FILA VERSO LA TANGENZIALE. CODE SULLA FLAMINIA, MINORI QUI I DISAGI. FILE ALL’ALTEZZA DI LABARO VERSO TOR DI QUINTO. ALTRE CODE VERSO Roma, SIAMO SULL’AUTOSTRADA PROVENENDO DA NAPOLI NEL TRATTO CHE COLLEGA TORRENOVA E IL RACCORDO. SUL MURO TORTO RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI. SULLA CORSIA A ...
Traffico Roma del 22-09-2019 ore 17 : 30 : SUL MURO TORTO A CAUSA DI UN INCIDENTE ABBIAMO RALLENTAMENTI SULLA CORSIA A SALIRE VERSO VIA VENETO E PIAZZA FIUME. SULLA TANGENZIALE POTREBBE RALLENTARE IL Traffico UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER SAN LORENZO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI PER UN INCIDENTE POSSIBILI RIPERCUSSIONI SULLA VIA FLAMINIA NELLA ZONA DI LABARO VERSO Roma. DISAGI PER Traffico ATTORNO ALLA ZONA COMMERCIALE DI PORTA DI Roma. COINVOLTA LA COMPLANARE DEL ...
Traffico Roma del 22-09-2019 ore 16 : 30 : AVVENUTI CIRCA MEZZ’ORA FA INCIDENTI CHE POTREBBERO RALLENTARE IL Traffico. IN PIAZZA VENEZIA SUL LATO COMPRESO TRA VIA DEI FORI IMPERIALI E VIA QUATTRO NOVEMBRE. AL PRENESTINO IN VIA LUCHINO DAL VERME A OSTIA ANTICA IN VIA GUIDO CALZA. RISOLTO L’INCIDENTE SULLA VIA NOMENTANA NELLA ZONA DI SANT’ALESSANDRO. RIAPERTA AL Traffico LA TIBERINA, IN PRECEDENZA CHIUSA PER ALBERI IN STRADA. PER Traffico RALLENTAMENTI ATTORNO ALLA ZONA COMMERCIALE DI ...
Traffico Roma del 22-09-2019 ore 15 : 30 : SULLA VIA NOMENTANA UN INCIDENTE STA RALLENTANDO LA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA DI SANT’ALESSANDRO. CI TROVIAMO TRA IL RACCORDO ANULARE E COLLEVERDE. CHIUSO AL Traffico UN TRATTO DELLA TIBERINA. TIBERINA CHIUSA TRA IL KM 2 E IL KM 8. ALBERI IN STRADA NON CONSENTONO IL PASSAGGIO. SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA MONTAGNOLA IN DIREZIONE DELL’EUR. POSSIBILI RIPERCUSSIONI DISAGI PER CHI SI SPOSTA CON LA METRO B. CHIUSO IL ...
Traffico Roma del 22-09-2019 ore 14 : 30 : CHIUSO AL Traffico UN TRATTO DELLA TIBERINA. TIBERINA CHIUSA TRA IL KM 2 E IL KM 8. ALBERI IN STRADA NON CONSENTONO IL PASSAGGIO. DISAGI PER CHI SI SPOSTA CON LA METRO B. CHIUSO IL TRATTO LAURENTINA-CASTRO PRETORIO. NAVETTE BUS AL POSTO DELLA METROPOLITANA. A MONTESACRO MANIFESTAZIONE SOCIO-CULTURALE IN PIAZZA SEMPIONE. CHIUSA PARTE DELLA PIAZZA. LINEE BUS DEVIATE. A CENTOCELLE MERCATINI IN VIA DEI CASTANI. ANCHE QUI LE LINEE BUS CHE ...
Traffico Roma del 22-09-2019 ore 13 : 30 : PER UN INCIDENTE SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALLA VIA ARRDEATINA ALLA TUSCOLANA; IN CARREGGIATA INTERNA UN ALTRO INCIDENTE E’ AVVENUTO TRA L’OSPEDALE SANT’ANDREA E LA SALARIA INCOLONNAENTI ANCHE SULLA Roma FIUMICINO PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR. IN CITTA’ DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER ALLAGAMENTO SU VIA DELLA MAGLIANA IN PROSSIMITA DI VIA DI VALLE LUPARA RALLENTAMENTI PER DIVERSI INCIDENTI: IL PRIMO ...
Traffico Roma del 22-09-2019 ore 12 : 30 : PRUDENZA PER UN INCIDENTE SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA CON CODE DALLA VIA APPIA ALLA TUSCOLANA E IN CARREGGIATA INTERNA UN ALTRO INCIDENTE E’ AVVENUTO TRA L’OSPEDALE SANT’ANDREA E LO SVINCOLO SALARIA INCOLONNAENTI ANCHE SULLA Roma FIUMICINO PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA IN CITTA’ DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER ALLAGAMENTO SU VIA DELLA MAGLIANA IN PROSSIMITA DI VIA DI VALLE LUPARA RALLENTAMENTI PER DIVERSI INCIDENTI: IL ...
Traffico Roma del 22-09-2019 ore 12 : 30 : PRUDENZA PER UN INCIDENTE SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA CON CODE DALLA VIA APPIA ALLA TUSCOLANA E IN CARREGGIATA INTERNA UN ALTRO INCIDENTE E’ AVVENUTO TRA L’OSPEDALE SANT’ANDREA E LO SVINCOLO SALARIA INCOLONNAENTI ANCHE SULLA Roma FIUMICINO PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA IN CITTA’ DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER ALLAGAMENTO SU VIA DELLA MAGLIANA IN PROSSIMITA DI VIA DI VALLE LUPARA RALLENTAMENTI PER DIVERSI INCIDENTI: IL ...
Traffico Roma del 22-09-2019 ore 11 : 30 : IL Traffico RETSA REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO CITTADINO DELLA Roma-TERAMO. PRUDENZA A CAUSA DELLA PIOGGIA, RICORDIAMO IN AUTOSTRADA IL LIMITE DI VELOCITA’ A TAL PROPOSITO SCENDE A 110 KM/h IN CITTA’ DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER ALLAGAMENTO SU VIA DELLA MAGLIANA IN PROSSIMITA DI VIA DI VALLE LUPA, ANCORA SU VIA DEL CASALONE TRA VIA DI LUNGHEZZINA E VIA GILDONE E SULLA LAURENTINA IN CORRISPONDENZA DI VIA DI ...
Traffico Roma del 22-09-2019 ore 10 : 30 : IL Traffico RETSA REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO CITTADINO DELLA Roma-TERAMO. PRUDENZA A CAUSA DELLA PIOGGIA GIA’ DALLE PRIME ORE DI QUESTA DOMENICA RICORDIAMO IN AUTOSTRADA IL LIMITE DI VELOCITA’ A TAL PROPOSITO SCENDE A 110 KM/h IN CITTA’ DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER ALLAGAMENTO SU VIA DELLA MAGLIANA IN PROSSIMITA DI VIA DI VALLE LUPA, ANCORA SULLA PONTINA ALL’ALTEZA DI MOSTACCIANO E SULLA LAURENTINA IN ...