Sui migranti non è ancora “solidarietà Ue”

I limiti dei discorsi razionali Sui migranti : Vengo da una famiglia di migranti. Gente che prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale è emigrata stabilmente, o si è trasferita per lavoro per qualche anno, in Nord America, Australia, Francia. Ma non ho intenzione di fare una filippica contro gli italiani che dimenticano il proprio passato e le umiliazioni subite da altri italiani emigrati, e diventano razzisti. Perché credo che non serva a granché.Nicola Daniele ...

Migranti - Sui ricollocamenti siamo alla svolta? Forse : (foto: Carlos Gil/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) siamo davvero, come dicono in molti, di fronte a una “svolta” nella gestione dei flussi migratori? Il battesimo di fuoco della ministra Luciana Lamorgese nel vertice con alcuni colleghi responsabili degli Interni a Malta potrà in effetti fare la differenza. Soprattutto sul dato diplomatico: se ci fermiamo un attimo a confrontare il caos di appena un mese e mezzo fa, il confronto è ...

L’accordo Sui migranti che si discute oggi a Malta - spiegato : Potrebbe introdurre un ricollocamento automatico dei migranti che sbarcano in Italia e a Malta, ma molto dipenderà dal testo finale

Al via il vertice Sui migranti. Lamorgese : "Abbiamo buone prospettive" : Il vertice sull’immigrazione prende il via con le buone aspettative di Luciana Lamorgese, il nuovo ministro dell’Interno dell’esecutivo giallo-rosso, che al suo arrivo al Forte Sant’Angelo, di fronte a La Valletta, dichiara: “Speriamo che i lavori vadano bene. Abbiamo buone prospettive ma ne parliamo dopo”. Lamorgese incontrerà i ministri dell’Interno di Francia, Germania, Malta e ...

Mappa ragionata di chi vuole cosa al summit di Malta Sui migranti : E’ il giorno del summit di Malta sui migranti e si vedrà alla fine di questa giornata se l’azione diplomatica avviata con nuovo vigore dal governo rossogiallo darà qualche risultato. Negli ultimi giorni, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese hanno av

Conte Sui migranti : "Non darò tregua a Macron"<br>Salvini? "Pure Orban l'ha abbandonato" : Il premier Giuseppe Conte, intervenuto oggi alla kermesse di Fratelli d'Italia a Roma, Atreju 2019, ha toccato anche il delicato tema dei migranti, ricordando che in pochi giorni sono già stati fatti dei passi importanti in Europa.Il 23 settembre, infatti, si terrà l'atteso vertice a Malta che dovrebbe sancire l'accordo a cui l'Italia sta lavorando da settimane insieme a Francia e Germania e che dovrebbe stabilire un sistema di quote per la ...

Migranti - l'allarme Sui mini sbarchi autonomi : A Lampedusa hot spot al collasso con 95 persone. La denuncia dell'Organizzazione internazionale delle migrazioni: "Ucciso un uomo dopo lo sbarco a Tripoli". Ocean Viking salva 218 immigrati e aspetta l'indicazione di un porto sicuro

Anche la Germania vuole la riforma del trattato di Dublino Sui migranti : Dalla Germania arriverà presto una nuova proposta di riforma del sistema d'asilo in Europa. È il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer ad annunciarlo, oggi a Berlino, nello stesso giorno in cui a a Roma il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier subito dopo il colloquio con Sergio Mattarella al Quirinale promette all'Italia che "non sarà più lasciata sola" ad affrontare l'emergenza migranti nel Mediterraneo. Seehofer non ...

Conte : “Di Battista? Mi fido del Pd - sostiene il governo. Sui migranti dovevo chiedere cortesie personali - ora in Ue cambio di approccio” : “C’è un’ottima clima di lavoro” e viene portato avanti “un progetto riformatore che ha una prospettiva”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parla dal palco della festa di Articolo 1 intervistato da Enrico Mentana e ribadisce la sua fiducia verso questa nuova esperienza di governo e anche verso il Partito democratico. Rispondendo alle parole di Alessandro Di Battista che oggi in un lungo post su ...

Ursula von der Leyen : "Sui migranti la risolviamo all'europea" : “L’Europa deve essere un modello sull’immigrazione, con un sistema efficace, umano, sostenibile. Lo stile di vita europeo non è quello americano, né quello australiano”. Con queste parole, Ursula von der Leyen tenta di rassicurare i gruppi dell’Europarlamento, agitati per il portafoglio con competenze sui migranti nella nuova Commissione europea, quello affidato al greco Margaritis Schinas con la ...

Italia-Francia - intesa Sui migranti "Tra di noi amicizia indistruttibile" : Incontro tra il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente Sergio Mattarella. Il colloquio al Quirinale ha preceduto l'incontro con il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. "Molto lieto di ricevere Macron, nel primo incontro con un leader europeo dopo la formazione del nuovo governo", ha detto il premier incontrando il presidente francese Segui su affaritaliani.it

Migranti - record di arrivi dall’Africa : trecento in 3 giorni Sui barchini Macron : «Ripartizione automatica in Ue» : La linea della neoministra dell’Interno Lamorgese rimane quella di tenere alta la vigilanza in mare. Ma dalla Libia arrivano notizie di un allentamento dei controlli sul territorio

Conte a colloquio con Macron cerca un’intesa Sui migranti : Il dossier Libia è stato al centro anche dell'incontro di Conte con il presidente del governo di Accordo nazionale libico al Sarraj, con l'obiettivo di rafforzar la cooperazione sui migranti e l'auspicio di una maggiore sinergia tra Libia e agenzie Onu.