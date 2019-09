Forze dell' ordine | sbloccata l' assunzione di 12mila agenti | carabinieri | finanzieri e

Sbloccate 12mila assunzioni tra le Forze dell'ordine : Il decreto firmato dal ministero della Pubblica Amministrazione passa adesso al vaglio della Corte dei Conti. Migliaia di...

Forze dell’ordine - in arrivo 12mila assunzioni tra polizia - carabinieri e vigili del fuoco : Si avvicina l'assunzione di 12mila unità nelle Forze dell'ordine, tra polizia di Stato, arma dei carabinieri, guardia di finanza, polizia penitenziaria e vigili del fuoco. Si tratterebbe in gran parte di assunzioni per il normale turn over, a cui però si aggiungono anche 1.657 nuove immissioni straordinarie. Il decreto, però, deve prima essere approvato dalla Corte dei conti.Continua a leggere

Terremoto in Albania : danni a centinaia di case - Forze dell’ordine in allerta : Gravissimo il bilancio dei danni provocati dal forte Terremoto che ha colpito l’Albania ieri pomeriggio: sono oltre 400 le case e oltre 30 i palazzi danneggiati principalmente a Tirana e Durazzo, le due città più vicine all’epicentro del sisma: lo ha reso noto il ministro della difesa Olta Xhacka, durante la seduta straordinaria del governo convocata per fare il punto della situazione. Il ministro ha spiegato che i danni alle case o ...

Napoli - le mamme anti-crimine in piazza con le Forze dell'ordine : Quattordici rapine in poco più di una settimana. L'impressionante media di due reati predatori al giorno. E' lo sconvolgente bilancio criminale dell'area a ridosso della fermata...

Botte fra richiedenti asilo incinte - i vicini di casa chiamano le Forze dell'ordine : Prima le urla, poi il lancio di oggetti. Alla fine le due richiedenti asilo sono passate alle mani, prendendosi a schiaffi ed a pugni. Resta coinvolto il figlio piccolo di una delle due straniere, finito in ospedale per accertamenti Federico Garau ? Luoghi: Como

570 migranti in 2 settimane : le Forze dell'ordine sono in tilt : A Lampedusa , l'ondata di sbarchi triplica lo sforzo degli agenti. Il Sap lancia l'allarme: "Sistema di sicurezza in tilt". Gli sbarchi delle ultime settimane mettono a dura prova anche il personale di sicurezza impiegato a Lampedusa. Continue ondate di sbarchi e di approdi di barchini e gommoni, costringono le forze dell’ordine a lavorare con turni massacranti ed in condizioni sempre al limite. La denuncia nelle scorse ore arriva dal sindacato ...

Andria - 28enne accoltellato a morte per una mancata precedenza. Le Forze dell’ordine fermano un pregiudicato del posto : Un 50enne con precedenti è stato identificato e sottoposto a fermo perché ritenuto responsabile di aver ucciso Giovanni De Vito, il ragazzo morto ad Andria la sera del 12 settembre durante una lite per una mancata precedenza. La polizia ha potuto identificare il presunto aggressore esaminando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza. Il 50enne è stato fermato da uomini commissariato di Andria e da agenti della Squadra Mobile della ...

Chef Rubio e la manifestazione anti-Conte : “Perché nessuno è stato pestato come l’uva? Forze dell’ordine schierate”. La replica della polizia : “Fastidioso e sconcertante” : “Perché nessuno è stato pestato come l’uva? Perché nessun manifestante è stato perquisito, schedato e/o gonfiato di botte? Semplice: perché non c’erano Forze dell’ordine avvelenate o schierate. Evidente la disparità di trattamento in base all’ideologia politica“. Così ha twittato Gabriele Rubini in arte Chef Rubio commentando una foto della manifestazione organizzata lunedì dal centrodestra in piazza Montecitorio mentre alla Camera ...

Il capo della polizia Gabrielli da Napoli : “Salvini con le maglie delle Forze dell’ordine? La gente non è idiota” : Salvini e la sua abitudine a indossare magliette delle forze dell’ordine? “Le utilizzava come una modalità per farsi sentire parte integrante. La gente non è idiota”. Parola del capo della polizia Franco Gabrielli, a Napoli per l’inaugurazione delle nuova sala operativa della locale questura. “Ma secondo voi – ha detto Gabrielli – un ministro dell’Interno che è l’unica autorità di pubblica sicurezza, ...

CorSera : La coreografia per Diabolik è un’apertura delle Forze dell’ordine verso i tifosi : L’aver consentito la coreografia all’Olimpico per Diabolik, scrive il Corriere della Sera, può essere considerata un’apertura dell’ordine pubblico verso i tifosi “tanto che si ipotizza di non vietare in occasione delle prossime trasferte della Spal nella Capitale (come avvenuto invece nel 2017 e nel 2018) l’ingresso all’Olimpico del bandierone-simbolo con il volto di Federico Aldrovandi, morto nel 2015 a Ferrara ...

Conte accetta l’incarico : “Non sarà un governo ‘contro’ ma ‘per’. Sarà nel segno della novità - come chiedono anche le Forze politiche” : “Non Sarà un governo ‘contro‘ ma un governo per modernizzare il Paese e per i cittadini. Realizzerò un governo nel segno della novità è quello che richiedono anche le forze politiche”. Lo ha affermato il presidente incaricato Giuseppe Conte al termine dell’incontro con Mattarella L'articolo Conte accetta l’incarico: “Non Sarà un governo ‘contro’ ma ‘per’. Sarà nel segno della ...

In Yemen le Forze governative hanno ripreso il controllo della città portuale di Aden : In Yemen le forze governative hanno ripreso il controllo della città portuale di Aden, che il 10 agosto era stata conquistata dai ribelli separatisti del sud del paese. Aden, quindi, è tornata sotto il controllo delle forze militari fedeli al

Fortnite - anche il supercampione vittima dello scherzo del momento : le Forze superspeciali Usa gli hanno fatto irruzione in casa con i fucili : E se da un momento all’altro le forze speciali sfondassero la porta ed entrassero in casa con fucili spianati e pistole cariche? Sembra incredibile ma negli Stati Uniti succede sempre più spesso e pochi giorni fa è capitato anche a Kyle Giersdorf, l’adolescente che si è portato a casa 3 milioni di dollari vincendo il campionato mondiale di Fortnite, il videogioco del momento. Succede, sì, ma per scherzo. O meglio, per colpa di uno scherzo che ...

Hong Kong - oltre 1 - 7 milioni al Victoria Park sfidano pioggia e Forze dell’ordine. Gli organizzatori : “Manifestazione pacifica” : oltre 1,7 milioni i manifestanti fra Victoria Park e le zone limitrofe. In tanti muniti di ombrello, sia per far fronte alle piogge torrenziali che imperversano in queste ore sulla regione, sia per “difendersi” dalle numerose telecamere con cui il governo cinese starebbe “spiando” le manifestazioni definite “pro-democrazia“. È una marea umana quella che ha invaso le strade di Hong Kong, in occasione della ...