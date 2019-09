Carte di credito clonate | allarme hacker per i clienti di Gnv

Hacker attaccano Grandi Navi Veloci : rubati i numeri delle Carte di credito dei passeggeri : La compagnia Grandi Navi Veloci ha subito un sofisticato attacco informatico che ha comportato una perdita di riservatezza delle informazioni personali di alcuni passeggeri, proprietari di carte di credito e intestatari della transazione di prenotazioni.Continua a leggere

Fisco : Confesercenti - credito imposta 2% su acquisti con Carte - no ‘tasse contanti’ (3) : (AdnKronos) – All’incentivo per i consumatori, deve però accompagnarsi l’azzeramento delle commissioni bancarie sui micro-pagamenti sotto i 30 euro. Nel commercio, l’importo medio delle transazioni con contanti è di 13,57 euro, ed è ancora più basso nei pubblici esercizi. Per gli esercizi di piccole dimensioni la gestione ed installazione del Pos presentano anche dei costi fissi di ammontare elevato rispetto al ...

Fisco : Confesercenti - credito imposta 2% su acquisti con Carte - no ‘tasse contanti’ (2) : (AdnKronos) – I pagamenti elettronici in Italia raggiungono quasi i 200 miliardi di euro; la quota degli acquisti in contante è di 7 punti percentuali sopra la media europea: un gap degno di nota, ma non drammatico. Anche perché il mercato continua a spingere le transazioni cashless: anche in assenza di obblighi e sanzioni, tra il 2017 ed il 2018 i pagamenti con carta di debito sono aumentati del 15%, quelli con carte di credito del ...

Addio Carte di credito - boom dei pagamenti col riconoscimento facciale : Addio a carte di credito, codici qr, scansioni del cellulare: in Cina per pagare basta guardare uno schermo. Le tecnologie che usano il riconoscimento facciale sono in pieno boom nel Paese e ora stanno rivoluzionando anche il settore dei pagamenti digitali, un settore in cui la Cina era già molto avanti rispetto agli altri, grazie all'app Wechat usata anche per pagare. Le aziende stanno investendo miliardi: Alipay nella sua tecnologia battezzata ...

Milano : installa dispositivo lettura pin delle Carte di credito - arrestato : Milano, 9 set.(AdnKronos) - Aveva installato un dispositivo elettronico munito di microcamera idoneo a leggere i codici pin degli utenti che avrebbero effettuato prelievi di denaro. E' successo nella stazione di Milano centrale dove un cittadino bulgaro, 52 anni, aveva montato il macchinario negli s

Milano : installa dispositivo lettura pin delle Carte di credito - arrestato (2) : (AdnKronos) - Le azioni della Polizia ferroviaria sono state possibili grazie al potenziamento dei controlli intensificati per l'evento di Formula 1 tenutosi al circuito di Monza. Sono state rafforzate le vigilanze sia a Milano Centrale che a Milano Porta Garibaldi oltre alle stazioni di Monza e Bia

Compravano souvenir con Carte di credito rubate : due persone in manette : Roma – Un modus operandi collaudato quello adottato dai due cittadini romeni di 36 e 61 anni. Si introducevano, come dei normali turisti a Roma all’interno della basilica di San Pietro, poi individuate le potenziali vittime – mentre uno faceva da palo l’altro con destrezza rubava loro i portafogli. Bottini ingenti quelli ottenuti con i furti, i due infatti, oltre a denaro contante, acquistavano con le carte di credito ...

Nuova truffa su WhatsApp per rubare le Carte di credito : attenzione a questo messaggio : In questi giorni tra le chat di WhatsApp si aggira una Nuova truffa che ha come protagonista Adidas. Scopriamo insieme di cosa si tratta e come evitarla L'articolo Nuova truffa su WhatsApp per rubare le carte di credito: attenzione a questo messaggio proviene da TuttoAndroid.

Nintendo : da settembre stop ai pagamenti con Carte di credito nell'eShop 3DS e Wii U : Nintendo sta abbandonando il supporto per le carte di credito nei negozi digitali eShop 3DS e Wii U. La società ha rivelato in una pagina di supporto che i clienti non saranno più in grado di utilizzare le loro carte di credito sull'eShop per i dispositivi 3DS (2DS, 3DS XL) e console Wii U. Non sarà quindi più possibile acquistare contenuti o ricaricare i portafogli.Questa scelta entrerà in vigore a settembre in tutta Europa. Le carte di credito ...

Milano - presi i clonatori di Carte di credito della stazione Centrale : Erano vestiti da turisti, come quelli che la mattina di Ferragosto partivano in migliaia dalla stazione ferroviaria principale di Milano. Invece, i due arrestati, due cittadini rumeni di 41 e 39 anni, sono stati individuati mentre smontavano uno skimmer: un dispositivo che abbinato a una microcamera, installata all'interno di una placca rossa forata, veniva utilizzato dai due pregiudicati per clonare le carte di pagamento utilizzate per ...

Truffa stazione centrale Milano : clonate centinaia di Carte di credito : Truffa stazione centrale Milano: clonate centinaia di carte di credito La Polfer di Milano ha arrestato due cittadini romeni alla stazione centrale di Milano nella prima mattina di Ferragosto: avevano manomesso una biglietteria automatica per rubare i codici pin delle carte di credito. Truffa stazione centrale Milano: arrestati due rumeni Nonostante si fossero vestiti come due normali turisti, con tanto di valigie al seguito, cercando di ...

Milano - ladri hi-tech clonavano Carte di credito in stazione : arrestati : I due sono stati bloccati mentre cercavano di recuperare il congegno che avevano inserito sulle biglietterie automatiche

Rubano centinaia di Pin delle Carte di credito alle biglietterie automatiche della stazione Centrale a Milano : Bloccati dalla polizia, i due ladri sono stati trovati in possesso di una transazione bancomat di 6 mila sterline

Canada - Chase Bank chiude le attività nel Paese e cancella i debiti delle Carte di credito : “Prendetelo come un regalo” : Chase Canada ha annunciato ai propri clienti che cancellerà il debito delle loro carte di credito. La decisione è legata al fatto che la banca, parte del gruppo JpMorgan Chase, ha deciso la chiusura di tutte le sue attività relative alle carte di credito nel Paese. “Chase ha deciso di uscire dal mercato canadese delle carte di credito. E ha deciso di cancellare il bilancio esistente per completare la sua uscita” ha spiegato la ...