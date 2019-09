Balotelli a DAZN | «Giocare contro CR7? Bello | ma non mi esalta»

Fonte : calcioefinanza

(Di lunedì 23 settembre 2019) “Se miCristiano Ronaldo? No. Non mi interessa proprio”. Marioè pronto all’esordio con la maglia del Brescia: scontata la squalifica, l’attaccante ex Inter, Milan e Manchester City domani dovrebbe scendere in campola Juventus di Cristiano Ronaldo. “Lui è un grande campione, è il migliore al mondo insieme a … L'articolo: «, ma non mi

GoalItalia : Balotelli a @DAZN_IT tra Brescia, Nazionale e CR7 ?? - DP_CMJ : Balotelli a DAZN: 'Giocare contro Cristiano Ronaldo non mi esalta'. Giustamente, si esalta a fare il trimone su instagram. - xiloveinter : RT @Raf_DiBi: Intervista DAZN a Balotelli: 'Ti esalta giocare in Italia contro Cristiano Ronaldo?' Risposta: 'No, non mi interessa proprio'… -