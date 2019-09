Lotito | “Tifoso è passione | non professione” | e svela il retroscena dell’incontro con

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 22 settembre 2019) Tema caldo, in queste settimane, quello legato agli ultras, dopo la morte di Diabolik, la questione razzismo e l’inchiesta sui tifosi della Juventus. Ad intervenire sull’argomento, ai microfoni di TusciaWeb, è il presidente della Lazio Claudio. “Fare il tifoso non è una professione, ma una, che deve stare sempre all’interno delle regole. Quando diventai presidente della Lazio, l’allora direttore Giuseppe De Mita, figlio del leader democristiano Ciriaco, mi disse che avrei dovuto incontrare una delegazione di tifosi. Pensavo fossero i sindacati. Mi disse anche: ‘dove li vuoi incontrare? Qui o fuori?’. Decisi di incontrarli fuori dandogli appuntamento a piazza Cavour davanti al cinema Adriano a Roma. Si presentarono quattro persone e uno di questi, pace all’anima sua, era Diabolik. Piscitelli si presentò e mi disse: ...

