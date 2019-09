Al via domani a New York il Climate Action Summit | strategie concrete contro i

Scherma paralimpica - Mondiali 2019 : altro oro per l’Italia - lo conquista Consuelo Nora nella spada. Domani via alle gare a squadre : Consuelo Nora non si ferma e, dopo il bronzo nel fioretto, trionfa nella spada individuale, commuovendosi una volta messa a segno l’ultima stoccata, per una medaglia bellissima e meritata. L’Italia sale a quota sei podi al termine della quarta giornata di gare ai Campionati del Mondo di Scherma paralimpica 2019, in corso a Cheongju, in Corea. Da Domani via alle prove a squadre. L’inno di Mameli dunque, dopo il trionfo di Bebe ...

“Match It Now” : al via da domani la campagna per reclutare giovani donatori di midollo osseo : Anche quest’anno Match It Now torna nelle piazze italiane, dal 21 al 29 settembre, per sensibilizzare i giovani tra i 18 e i 35 anni sulla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche. Saranno 180 le piazze coinvolte su tutto il territorio nazionale: volontari, medici e personale sanitario del Servizio Sanitario Nazionale scenderanno in campo per fornire tutte le informazioni sul tema e per offrire la possibilità di ...

Italian Softball Series 2019 : al via domani la finale di Serie A1 tra Bollate e Bussolengo : Dopo la finale scudetto 2018 e la Premiere Cup 2019, arriva la terza sfida consecutiva con un titolo in palio tra Bollate e Bussolengo: anche in questo caso l’occasione è data dall’ultimo atto della Serie A1, che mette di fronte le due squadre dominatrici della scena tricolore ed europea negli ultimi dodici mesi. Bollate arriva all’ultimo atto dopo aver estromesso con un chiaro 3-0 nei confronti di Forlì in semifinale, un ...

Prosecco : al via domani la prima vendemmia sulle Colline dell’Unesco : Treviso, 12 set. (AdnKronos) – Al via domani, venerdì 13 settembre a partire dalle 9,30 la vendemmia del Prosecco con la raccolta del primo grappolo di uva dopo l’avvenuta iscrizione del sito veneto ‘Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” nella Lista dei Patrimoni Mondiali dell’Unesco, approvata nel corso 43esima sessione dal World Heritage Committee riunito a Baku, capitale ...

Governo - diretta : Conte premier incaricato : «Non governo contro - ma di novità». via alle consultazioni - domani i big : governo, il presidente Mattarella ha affidato a Giuseppe Conte l'incarico di formare un nuovo governo. Conte, come è prassi si è «riservato di accettare» dopo...

Champions League 2019-2020 : Ajax - Brugge e Slavia Praga le ultime qualificate. Domani il sorteggio dei gironi : Ajax, Brugge e Slavia Praga sono le ultime squadre a essersi qualificate alla fase a gironi della Champions League 2019-2020 di calcio. Ora si è ufficialmente delineato il quadro delle 32 formazioni che parteciperanno alla massima rassegna continentale, Domani andrà in scena il sorteggio a Montecarlo e conosceremo la composizione degli otto gruppi. L’Ajax ha sconfitto l’APOEL per 2-0 nel ritorno dei playoff, una vittoria schiacciante ...

Venezia 76 - al via domani 28 agosto la Mostra del cinema con madrina la Mastronardi : Il cinema nazionale ed internazionale si prepara per approdare al Lido di Venezia. Dal 28 agosto al 7 settembre tante celebrità nazionali e mondiali sfileranno sul Lungomare Marconi, dinnanzi allo storico Palazzo del cinema, in occasione della presentazione delle pellicole in concorso. Chi saranno le star più attese sul red carpet? Sicuramente saranno Alessandra Mastronardi, l'attrice statunitense Scarlett Johansonn e la modella e attrice ...

Governo - ore decisive : domani le consultazioni e Renzi attacca : 'via Salvini' : domani, martedì 27 agosto, sarà un'altra giornata decisiva per questa crisi di Governo "sotto l'ombrellone". Continuano le trattative tra Pd e M5S, mentre Matteo Salvini, per scongiurare l'ipotesi di un esecutivo giallorosso è pronto addirittura ad offrire la premiership a Luigi Di Maio. E, in queste ore di accordi e strategie è tornato a parlare anche l'ex premier Matteo Renzi. Il senatore fiorentino ha colto l'occasione per effettuare ...

Al via domani alle 16 il secondo giro di consultazioni al Quirinale : il calendario : Partirà domani, 27 agosto, alle 16 il secondo giro di consultazioni del presidente della Repubblica. Dopo la telefonata con il presidente emerito Giorgio Napolitano, Sergio Mattarella riceverà al Colle alle 16 la presidente del Senato, Elisabetta Casellati. alle 17, invece, inizierà il colloquio con Roberto Fico. La prima giornata di consultazioni si concluderà con l’incontro tra il presidente della Repubblica e ...

Sconti del 50% sui prodotti Xiaomi? Ecco la nuova iniziativa promozionale al via domani : Parte domani la nuova iniziativa promozionale di Gearbest, con numerose promozioni, iniziative, Sconti e coupon, per un settembre all'insegna del risparmio. L'articolo Sconti del 50% sui prodotti Xiaomi? Ecco la nuova iniziativa promozionale al via domani proviene da TuttoAndroid.

Su il sipario sulla Serie B - domani il via con Pisa-Benevento : La corsa a un posto in Paradiso sta per iniziare. La Serie B riapre i battenti per una prima giornata che si aprirà domani all'Arena.

Pd : domani al via Festa nazionale Unità a Ravenna : Roma, 22 ago. (AdnKronos) – “La Festa nazionale dell’Unità, dal titolo ‘Riaccendiamo l’Italia: verde, giusta e competitiva’, aprirà i battenti domani, venerdì 23 agosto, per il secondo anno consecutivo a Ravenna, al Pala De André (Viale Europa, 1), fino al 9 settembre”. Si legge in una nota del Pd. “Durante i 18 giorni di Festa -si spiega- si alterneranno oltre 66 dibattiti, 26 presentazioni ...