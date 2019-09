Ragazza incinta ferita alla gola in strada con un coccio di bottiglia

Ha uno choc quando scopre che sia la sua Ragazza e la madre sono incinta - l’autore è lui : Un ragazzo di 26 anni ha raccontato al Sun la sua incredibile storia. Il 26enne si è imbarcato in un intreccio amoroso incredibile e non sa al momento come venirne fuori. La storia inizia quando il ragazzo conosce una bellissima ragazza di 24 anni a una festa di compleanno e inizia a frequentarla. I due iniziano una storia. La ragazza però qualche mese dopo la loro frequentazione rivela al ragazzo che presto sarà padre, lei è in dolce ...

Milano - Ragazza di 20 anni incinta presa a calci e pugni dal futuro marito : non aveva detto ai parenti del matrimonio e della gravidanza : Ha colpito la compagna incinta con calci e pugni al volto, poi senza preoccuparsi delle condizioni, l’ha lasciata a terra, insanguinata, in una stanza d’albergo. È quanto successo nella mattinata di ieri a Milano in un hotel in corso Garibaldi. Vittima una cittadina norvegese di origini afghane, di 20 anni, picchiata dal fidanzato 38enne, di origini pakistane, perché non ha raccontato ai parenti dell’imminente matrimonio e ...