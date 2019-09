Milan-Inter 0-2 | in gol Brozovic con deviazione  di Leao e Lukaku

Calcio - Serie A : l’Inter batte il Milan 2-0 con Brozovic-Lukaku e risponde alla Juventus. Bianconeri a fatica contro il Verona : Oggi si sono giocate tre partite valide per la quarta giornata della Serie A 2019-2020, riflettori puntati in particolar modo sul Derby della Madonnina che ha regalato grande spettacolo in prima serata. L’Inter ha sconfitto il Milan per 2-0, prova perfetta dei nerazzurri che si sono imposti con pieno merito e hanno così riscattato il deludente pareggio con lo Slavia Praga in Champions League: quarta vittoria consecutiva in campionato per ...

L’Inter ha vinto il derby di Milano : L’Inter ha battuto 2-0 il Milan nel 171° derby di Milano disputato in Serie A, valido per la quarta giornata di campionato. In una partita combattuta ma poco spettacolare, l’Inter è stata più intraprendente e ha avuto il maggior numero

Anticipo Serie A - Milan-Inter 0-2 : 22.43 L'Inter di Conte vince la quarta di fila battendo con un netto 2-0 il derby della Madonnina in casa del Milan. Primo tempo intenso,anche se non c'è il gol.Meglio l'Inter che mette alle corde il Milan con Lautaro, D'Ambrosio (palo a botta sicura,dopo un miracolo di Donnarumma su Lautaro),e Lukaku. Di Suso e Piatek le chance rossonere.Nella ripresa nerazzurri avanti con Brozovic, che da fuori batte Donnarumma, complice una deviazione di ...

VIDEO Milan-Inter 0-2 : Highlights - gol e sintesi. Brozovic e Lukaku decidono il Derby della Madonnina : L’Inter ha sconfitto il Milan per 2-0 nell’attesissimo Derby della Madonnina valido per la quarta giornata della Serie A 2019-2020 di calcio, i nerazzurri si sono imposti con ampio meritato al termine di una partita dominata in lungo e in largo in cui hanno concesso davvero molto poco ai rossoneri. Gli uomini di Antonio Conte si confermano così al comando della classifica del campionato a punteggio pieno, 12 punti all’attivo ...

Milan all’Inferno - Inter in Paradiso! Giampaolo a lezione da Conte : Brozovic e Lukaku illuminano (di nerazzurro) il derby : derby a senso unico a San Siro, l’Inter domina in lungo e in largo un Milan spento e senza idee: Conte mantiene senza problemi il primato in classifica Inter in Paradiso, Milan all’Inferno. Il derby sorride ai nerazzurri, che restano a punteggio pieno in classifica e rispondono alla Juventus, vittoriosa nel pomeriggio sul Verona nonostante una prestazione incolore. Spada/LaPresse Gli uomini di Conte non lasciano scampo ai ...

Milan-Inter - un bambino si perde allo stadio : annuncio dello speaker : Episodio ‘extra campo’ a San Siro durante il derby tra Milan e Inter. Un bambino, Matteo Leone, si è perso e ha deciso di aspettare i genitori al posto di polizia. Lo speaker, nel corso del primo tempo, ha dato l’annuncio tre volte, nella speranza che padre e madre potessero ascoltarlo. Anche gli spettatori sugli spalti hanno abbassato i toni di cori e tifo per far sentire meglio il messaggio.L'articolo Milan-Inter, un ...

