Colorazioni e prezzi dei Google Pixel 4 | la soffiata dall’Irlanda

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 21 settembre 2019) Vi avevamo già anticipato che i4 sarebbero potuti costare qualcosina in più rispetto all'attuale generazione, o comunque non vedere ribassati i loro, trattandosi di un top di gamma in piena regola. Le indiscrezioni del giorno provengono da un rivenditore irlandese, che fornisce informazioni relativamente allein cui i dispositivi verranno resi disponibile e suidi vendita che gli saranno applicati. Le nuance dovrebbero essere Clearly White, Just Black e Orange, ed i tagli di memoria da 64 e 128GB. Il4 da 64GB costerà all'incirca 820 euro, mentre 940 euro quello da 128GB. Il4 XL con 128GB di memoria interna verrà a fare 1126 euro. I4 giustificheranno certi costi anche per l'adozione dello schermo AMOLED a 90 Hz, oltre che per la presenza del processore Snapdragon 855 e di una fotocamera posteriore altamente ...

OptiMagazine : Colorazioni e prezzi dei #GooglePixel4: la soffiata dall'Irlanda - ItaliaStartUp_ : Prosegue la tradizione delle colorazioni dai nomi bizzarri per i Pixel 4, ma ci sono anche i primi indizi sui prezz… - blogstreetnews : [Fonte: modifycando_com] Prosegue la tradizione delle colorazioni dai nomi bizzarri per i Pixel 4, ma ci sono anche… -