Ascolti tv | Auditel del 20 settembre | vince Tale e Quale | seconda Rosy Abate

Ascolti TV | Social Auditel 20 settembre 2019 : Tale e quale Show vince la serata social contro Rosy Abate 2 - Propaganda Live in testa al trending topic : Auditel 20 settembre 2019: Tale e quale Show vince sui social contro Rosy Abate, Propaganda Live il più twittato Seconda puntata di Rosy Abate 2 la serie contro la seconda puntata di Tale e quale Show. ...

Ascolti tv - dati Auditel giovedì 19 settembre : Un passo dal cielo 5 batte l’esordio di Eurogames : Con 3.889.000 telespettatori e il 18.6% di share la fiction di Rai1 ‘Un passo dal cielo 5’ ha vinto la prima serata di giovedì 19 settembre. Al secondo posto, su Canale 5, bene l’esordio di ‘Eurogames’ con 3.068.000 spettatori e il 16% di share. Ascolti tv prime time Terzo piazzamento, su TV8, per l’incontro di Europa League Roma-Istanbul Basaksehir con 1.459.000 spettatori e il 6.2% di share. Quarto posto, su ...

Ascolti tv - dati Auditel mercoledì 18 settembre : l’esordio di Rosy Abate 2 batte A casa tutti bene di Muccino : La regina di Palermo torna e mette subito le cose in chiaro: la prima puntata di Rosy Abate 2 con Giulia Michelini vince il prime time consegnando a Canale 5 la prima serata di mercoledì 18 settembre con 3.544.000 telespettatori e uno share del 17,14%. Rosy Abate 2, le immagini della seconda serie con Giulia Michelini Giulia Michelini è Rosy AbatePaola Michelini è ReginaVittorio Magazzù è ...

Ascolti TV | Social Auditel 18 settembre 2019 : Rosy Abate 2 la serie trend mondiale vince la serata social : social Auditel 18 settembre 2019: Rosy Abate 2 la serie il programma più seguito sul trending topic Primi risultati per la nuova stagione di Rosy Abate 2 la serie. La Regina di Palermo è anche Regina ...

Ascolti tv - Auditel del 17 settembre : vince la Champions League - bene La strada di casa : vince la sfida degli Ascolti di prime time la partita di Champions League Napoli-Liverpool, trasmessa da Canale 5, che ha ottenuto 4 milioni 498 mila spettatori con il 18.63% di share. Ha tenuto su Rai1 la prima puntata della seconda stagione de La strada di casa con Alessio Boni, apprezzata da 3 milioni 803 mila (16.89%). Ascolti tv, il resto del prime time Su La7 diMartedì ha avuto una media di 1 milione 516mila spettatori con uno share del ...

Ascolti TV | Social Auditel 15 settembre 2019 Barbara D’Urso riparte in testa alle tendenze “Live Non è la D’Urso” trend mondiale : Social Auditel 15 settembre 2019: Live Non è la D'Urso trend mondiale riparte alla grande la nuova stagione Social di Live Non è la D’Urso dopo gli ottimi Ascolti tv e Social della prima edizione ...

Ascolti tv - dati Auditel lunedì 16 settembre : Montalbano batte la seconda puntata di Temptation Island Vip : È ancora Il commissario Montalbano a vincere: il celebre personaggio, nato dalla penna di Andrea Camilleri, chiamato persino in replica a contrastare i programmi di punta di Canale 5, dopo aver battuto l’esordio di Live – non è la d’Urso il 15 settembre, si aggiudica il prime time di lunedì 16 settembre su Rai1 con la riproposizione dell’episodio “Il senso del tatto“, visto da 4 milioni 423mila telespettatori ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 15 settembre : Il Commissario Montalbano doppia il debutto di Live non è la d’Urso : Nello scontro diretto tra ‘Il Commissario Montalbano’ e il debutto della nuova stagione di ‘Live – non è la d’Urso‘ vince la fiction di Rai 1 che domenica 15 settembre ha mandato in onda la replica dell’episodio ‘Tocco d’artista‘ andato in onda per la prima volta nel maggio 2001 e che ha comunque conquistato 4.365.000 telespettatori e il 21.75% di share, doppiando il talk show di ...

Ascolti tv - dati Auditel venerdì 13 settembre : Tale e Quale Show debutta e vince con 3.8 milioni di telespettatori : Un esordio vincente quello della nuova edizione di ‘Tale e Quale Show’. La prima puntata – vinta da Lidia Schillaci (QUI chi è) – del varietà di Rai1, condotto da Carlo Conti, che ha visto protagonisti 12 personaggi del mondo dello spettacolo alle prese con le imitazioni dei big della musica nazionale e internazionale, con 3 milioni 844mila telespettatori e il 21,5% di share ha dominato il prime time di venerdì 13 ...

Ascolti tv - dati Auditel lunedì 16 settembre : batte la seconda puntata di Temptation Island Vip : È ancora Il commissario Montalbano a vincere: il celebre personaggio, nato dalla penna di Andrea Camilleri, chiamato persino in replica a contrastare i programmi di punta di Canale 5, dopo aver battuto l’esordio di Live – non è la d’Urso il 15 settembre, si aggiudica il prime time di lunedì 16 settembre su Rai1 con la riproposizione dell’episodio “Il senso del tatto“, visto da 4 milioni 423mila telespettatori ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 15 settembre : Il Commissario Montalbano doppia il debutto di Live non è la d’Urso : Nello scontro diretto tra ‘Il Commissario Montalbano’ e il debutto della nuova stagione di ‘Live – non è la d’Urso‘ vince la fiction di Rai 1 che domenica 15 settembre ha mandato in onda la replica dell’episodio ‘Tocco d’artista‘ andato in onda per la prima volta nel maggio 2001 e che ha comunque conquistato 4.365.000 telespettatori e il 21.75% di share, doppiando il talk show di ...

Ascolti TV | Social Auditel 15 settembre 2019 Barbara D’Urso riparte in testa alle tendenze “Live Non è la D’Urso” trend mondiale : Social Auditel 15 settembre 2019: Live Non è la D'Urso trend mondiale riparte alla grande la nuova stagione di Live Non è la D’Urso dopo gli ottimi Ascolti tv e Social della prima edizione . Su ...

Ascolti tv - dati Auditel venerdì 13 settembre : Tale e Quale Show debutta e vince con 3.8 milioni di telespettatori : Un esordio vincente quello della nuova edizione di ‘Tale e Quale Show’. La prima puntata – vinta da Lidia Schillaci (QUI chi è) – del varietà di Rai1, condotto da Carlo Conti, che ha visto protagonisti 12 personaggi del mondo dello spettacolo alle prese con le imitazioni dei big della musica nazionale e internazionale, con 3 milioni 844mila telespettatori e il 21,5% di share ha dominato il prime time di venerdì 13 ...

Ascolti TV | Social Auditel 13 settembre 2019 : Tale e quale show in testa su Twitter con la vincitrice Lidia Schillaci - boom per Propaganda Live : Social Auditel 13 settembre 2019: Tale e quale show il più twittato, ma Zoro supera Conti con l'hashtag ufficiale Lidia Schillaci vincitrice della prima puntata ha imitato Lady ...