Una lettera alla Gazzetta “In curva ho visto cose che voi umani…”

Belluno - Una 30enne Alpina si toglie la vita in caserma : lascia lettera d'addio alla mamma : Una terribile tragedia si è verificata a Belluno domenica scorsa 15 settembre, dove una giovane ragazza di 30 anni, in servizio presso il nucleo Alpini dell'Esercito, si è improvvisamente tolta la vita nella sua stanza, proprio nella caserma dove lavorava. I carabinieri non hanno dubbi sul gesto volontario della ragazza, per cui non sarebbero coinvolte assolutamente terze persone. Si è trattato di una tragica fatalità. La giovane, di cui non ...

"Da Renzi e Salvini Una minchiata d'impulso". La lettera di Grillo ai parlamentari renziani : “Di solito, prima di fare qualcosa di importante si è presi dai dubbi, si valutano i pro ed i contro, si possono vivere anche giorni di tormento interiore, poi ci si esaspera e si fa una minchiata d’impulso! I Mattei sono passati entrambi alla minchiata d’impulso, il paese è instabile e pieno di rancori, non è il momento di dare seguito a dei narcisismi”. Lo scrive Beppe Grillo in una “lettera ...

Malagò - la lettera al Cio contro Giorgetti. Sport e politica - Una bomba : saltano le Olimpiadi Milano-Cortina? : Ha fatto scalpore la vicenda narrata da Repubblica riguardante le missive mandate dal presidente del Coni Giovanni Malagò al Cio, le quali denunciavano la situazione creatasi dopo la riforma dello Sport varata dall'ex sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti. Inizialmente, le lettere sembravano

NBA – Dennis Rodman e quel tentativo di farla finita : “scrissi l’ultima lettera - ero in macchina con Una pistola. Poi in radio…” : Dennis Rodman ha svelato un particolare retroscena in merito al suo turbolento passato: ‘The Worm’ ha rivelato i motivi dietro il tentato suicidio negli anni 90 Dennis Rodman ha avuto una carriera per nulla ‘banale’. La stella dei Bulls, in grado di dominare l’NBA al fianco di Michael Jordan e Scottie Pippen, ne ha vissute di tutti i colori (come i suoi capelli!) e se il fatto che si sia vestito da donna, che ...

Il post di Sanfilippo e la reazione di Salvini : Una lettera aperta alla madre di sua figlia : lettera aperta a Giulia Martinelli, seconda compagna dell'ex ministro Salvini, in risposta alla sua missiva indignata mandata a Vittorio Feltri, a causa del post di Fabio Sanfilippo, il giornalista Rai al centro di una furiosa polemica. Sull'educazione e sulla responsabilità degli adulti, soprattutto.Continua a leggere

Fabio Sanfilippo - la madre della figlia di Salvini scrive Una lettera a Libero e si sfoga : “Ho provato rabbia e dolore a leggere quelle parole meschine” : “È un delitto giornalistico imperdonabile. Perché gratuito, miserabile e soprattutto ignorante”. Così Giulia Martinelli, ex compagna e madre della figlia del leader leghista Matteo Salvini, si sfoga in una lettera inviata a Vittorio Feltri. Nello sfogo la Martinelli si riferisce a quanto scritto nel post pubblicato su Facebook dal caporedattore di Rai Radio1 Fabio Sanfilippo il 4 settembre. Il giornalista, oltre a riferirsi al leader ...

Francesca De André corteggiata dal suo ex : lui le ha scritto Una lettera : Giorgio Tambellini, dopo la rottura con Gennaro Lillio, è tornato alla carica. Nella lettera pubblicata su Di Più, chiede perdono a Francesca De André per il tradimento. Francesca De André è nuovamente single. La relazione tra lei e Gennaro Lillio è finita circa un mese fa, e il suo ex Giorgio Tambellini è tornato alla carica. La nipote del celebre Faber non ha ancora ceduto al suo corteggiamento, ma lui non si darà per vinto fin quando non ...

Francesca De Andrè riceve Una lettera da Giorgio Tambellini : 'Ti amo ancora' : Dopo l'addio tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio, l'ex fidanzato della genovese è tornata a farsi sentire. Giorgio Tambellini sembra essere intenzionato a riconquistare la nipote del mitico Faber. La relazione tra Francesca e l'imprenditore toscano era arrivata al capolinea, dopo che la gieffina aveva scoperto in diretta di essere stata tradita. Da quel momento la De Andrè si era avvicinata sempre di più a Lillio all'interno della casa più ...

Formula 1 – Leclerc e quel dolce gesto di Vettel : “vi racconto di quando mi scrisse Una lettera! E su Hamilton al mio fianco…” : Leclerc, la lettera di Sebastian Vettel per Natale ed il possibile futuro come compagno di squadra di Hamilton: le parole del monegasco della Ferrari alla vigilia del Gp di Monza Riflettori puntati sulla Formula 1, questo weekend, per l’attesissimo spettacolo del Gp d’Italia. I piloti sono stati protagonisti a Milano già mercoledì, mentre ieri a Monza si è tenuto il tradizionale incontro con la stampa durante il quale i piloti ...

Lettera choc di Una preside romana : "Mamme in minigonna - poi si lamentano per le figlie bullizzate" : “Mamme in minigonna e calze a rete, perché si lamentano per le figlie bullizzate?”. Così recita una lunga Lettera di congedo di una preside di un istituto romano. A riportare il contenuto della missiva della professoressa Eugenia Rigano è il Corriere della Sera: oltre che di un addio alla scuola, si tratterebbe di una replica alle critiche e agli appunti a lei rivolti durante gli anni trascorsi al vertice ...

Tiki Taka - gelo tra Pierluigi Pardo e Wanda Nara. Il conduttore ha inviato Una lettera a Mediaset : La voce nei corridoi di Mediaset girava da giorni, ma a fugare ogni dubbio ci ha pensato lo stesso Pierluigi Pardo che ha confermato l’esistenza di una mail inviata ai vertici aziendali nella quale manifestava l’indisponibilità a proseguire l’avventura a Tiki Taka con Wanda Nara nel caso di permanenza all’Inter di Mauro Icardi.“La sua presenza in caso di prolungarsi della causa con l’Inter per me non era proprio conciliabile con la mia ...

Eliana scrive Una lettera a Pamela Prati : “Basta odio - torniamo ad essere amiche” : Eliana Michelazzo lettera su Di Più per Pamela Prati Eliana Michelazzo è pronta a fare pace con Pamela Prati. Dopo lo scandalo Mark Caltagirone, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di scrivere una lettera alla prima donna del Bagaglino. Una lettera pubblicata sul settimanale Di Più, nel numero in edicola da sabato 31 […] L'articolo Eliana scrive una lettera a Pamela Prati: “Basta odio, torniamo ad essere ...

Orban scrive Una lettera a Salvini : "Noi ungheresi non ti dimenticheremo" : “Ti consideriamo un guerriero nella lotta per preservare le radici cristiane dell’Europa e per fermare l’immigrazione”. E’ un passaggio della lettera che il premier ungherese Viktor Orban, come riportano i media magiari, ha inviato a Matteo Salvini.Noi ungheresi non dimenticheremo mai che sei stato il primo leader dell’Europa occidentale a contrastare l’arrivo di migranti illegali in Europa attraverso il ...

La commovente lettera di Una 13enne italoindiana a Salvini : “Non lasci morire le persone in mare” : La lettera che la redazione di Fanpage.it ha ricevuto dalla mamma di una bambina di 13 anni italo-indiana, Ayeesha, indirizzata al ministro dell'Interno, Matteo Salvini: "Fare una legge che punisce qualcuno per salvare la vita delle persone sia sbagliato. Io sono italiana, ma non voglio arrivare prima, voglio essere insieme a tutti i miei amici senza differenze".\\"È da parecchi giorni che mia figlia di 13 anni continua a dirmi di voler scrivere ...