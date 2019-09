Con i Cinque Stelle toglieremo la questione sociale alla destra | dice Speranza

Di Battista Contro il Pd : "E' pericoloso" | L'appello ai Cinquestelle : "Non fidatevi" : L'attacco su Facebook: "Sono da sempre contrario a un governo con i dem, non voglio destabilizzare ma è il partito più ipocrita d'Europa"

Alessandro Di Battista avvisa i Cinque Stelle : "Occhio - non fidatevi del Pd". Gli otto inConfutabili punti : Alessandro Di Battista mette in guardia i grillini: "Non fidatevi del Pd". otto i punti elencati su Facebook con i quali tenta l'arduo convincimento degli "ex colleghi". Primo tra tutti il commento sulla scissione del Partito Democratico: "Non vi fidate del PD derenzizzato, ripeto, Renzi ci ha lasci

Friends : la sitcom americana compie venticinque anni e festeggia Con l’arrivo dell’iConico divano arancione della serie tv in piazza Barberini : Sabato 21 e domenica 22 settembre Warner Bros. Entertainment Italia celebrerà il 25esimo anniversario dell’amata serie tv Friends – la sitcom americana diventata una dei più grandi successi nella storia della televisione – con l’arrivo dell’iconico divano arancione della serie tv in piazza Barberini (di fronte alla fontana del Tritone) a Roma. Celebrando il 25° anniversario dal suo debutto nel 1994, Friends rimane una delle serie più amate della ...

Cinque Consigli per un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata : Non è sempre facile mantenere un equilibrio tra lavoro e vita privata. Per evitare frustrazioni e conflitti, ecco Cinque...

Baseball - Preolimpico 2019 : Italia in campo Contro la Repubblica Ceca per proseguire il sogno a Cinque Cerchi : Dopo la sospensione della sfida di ieri contro il Sudafrica, prosegue l’avventura della Nazionale Italiana di Baseball nel torneo Preolimpico 2019, con gli azzurri del manager Gilberto Gerali che scenderanno in campo quest’oggi, per affrontare la Repubblica Ceca, prima formazione proveniente dagli scorsi Europei. Gli azzurri partiranno certamente con i favori del pronostico, in virtù di un roster sicuramente superiore, rinforzato ...

Baseball - Preolimpico 2019 : la pioggia ferma l’Italia - azzurri sul 4-4 Contro il Sudafrica dopo cinque inning : Un po’ in chiaroscuro l’inizio dell”avventura della Nazionale italiana di Baseball nel torneo Preolimpico 2019, con la formazione del manager Gilberto Gerali che soffre oltremodo contro il Sudafrica per cinque inning, prima di un violento acquazzone che ferma la contesa. Avvio di gara da incubo per gli azzurri, che nel primo inning concedono addirittura quattro valide, che fruttano agli africani tre corse, iniziando da un ...

I cinque nuovi acquisti in campo col Liverpool - e meno male che Ancelotti non era Contento del mercato : Il dieci al mercato Il dieci di Carlo Ancelotti a Cristiano Giuntoli era ovviamente un dieci al mercato del Napoli. Voto che, altrettanto ovviamente, il commutatore dell’ambiente Napoli ha immediatamente in convertito o in bugia oppure in atteggiamento troppo compiacente dell’allenatore nei confronti della società. Insomma Ancelotti aziendalista – offesa gravissima da queste parti – con tutto il corollario che ben ...

Barbara D’Urso Confessa a Pomeriggio Cinque : «Sono anni che non ho una vita sessuale» : Barbara D’Urso fa una confessione importante a Pomeriggio Cinque. «Sono anni che non ho una vita sessuale», ha detto la conduttrice, che la scorsa estate aveva smentito un flirt estivo con Filippo Nardi. Insomma, la vacanza estiva era tra amici, niente fidanzati. Anzi, «Filippo era già legato alla sua fidanzata, giovanissima», ha spiegato. E poi ha ribadito: «Sono anni che non ho una vita sessuale».

Temptation Island Vip : cinque coppie rimaste in gara - Gabriele e Silvia nuovi Concorrenti : Lunedì 16 settembre è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island Vip, raccogliendo davanti alla televisione quasi 3 milioni di spettatori, cioè il 17,75% di share. Ancora una volta si tratta di un risultato basso rispetto alle puntate dell’edizione “Nip” di Temptation Island, che è arrivata a raggiungere 5 milioni di spettatori. Nel corso della puntata la coppia formata da Er Faina (Damiano Coccia) e Sharon ha deciso di abbandonare ...

Tuffi - Grand Prix 2020 : il calendario completo diramato dalla FINA. Otto round divisi in cinque Continenti : La Federazione Internazionale di Nuoto ha appena diramato un comunicato tramite il quale ha annunciato il calendario per la stagione 2020 del circuito Grand Prix di Tuffi. La stagione 2020 sarà divisa in Otto round, inizierà in Spagna a Madrid il 14-16 febbraio, passerà per Rostock (GER) dal 20 al 23 febbraio e poi si dirigerà in Canada con l’appuntamento di Windsor dal 14 al 17 maggio. Ci saranno poi un paio di tappe asiatiche con il ...

Vigilante ucciso a Napoli - al baby-killer cinque permessi d’uscita dal carcere : in un caso per un provino Con una squadra di calcio : Quello per festeggiare insieme alla famiglia e agli amici il suo diciottesimo compleanno non è stato l’unico permesso di uscita di cui ha beneficiato uno dei tre giovani condannati per l’omicidio di Francesco Della Corte, la guardia giurata uccisa il 13 marzo 2018 all’esterno della stazione della metropolitana di Piscinola, a Napoli, nel tentativo di portargli via la pistola. Il giovane ha potuto lasciare l’istituto penale dov’è ...