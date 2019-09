Set da 15 bottigliette di salsa piccante | scegli il tuo gusto preferito!

Raggi : +Ricicli+Viaggi - 350mila bottigliette raccolte in 6 Settimane : Roma – “Circa 350mila bottiglie di plastica riciclate in poco piu’ di 6 settimane: numeri importanti che testimoniano il successo dell’iniziativa Atac “+Ricicli+Viaggi”. E’ quanto spiega sulla sua pagina Facebook il sindaco di Roma, Virginia Raggi. “Ogni giorno le macchinette sono prese d’assalto da migliaia di utenti che si mettono in fila per usufruire del servizio e accumulare crediti da ...