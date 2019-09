Lega | Salvini | ‘tenetevi Carola Rackete | io mi tengo Oriana Fallaci’

Lega : Salvini - ‘moto acqua? Pm se la prenda con me e lasci stare poliziotti’ : Roma, 19 set. (AdnKronos) – “Lo dirò a quel procuratore: se la prenda con me, se errore c’è stato è il mio e lasci stare quei ragazzi. Li conosco quei tre poliziotti. Sono stati indagati per cosa? Per cosa? Per il giro di 5 minuti sulla moto d’acqua di mio figlio. Indagati. Manco fossero spacciatori. Non ho parole”. Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb.L'articolo Lega: Salvini, ‘moto acqua? Pm se la ...

**Lega : Salvini - ‘Renzi ipocrita - vuole sfida tv ma ha paura di voto’** : Roma, 19 set. (AdnKronos) – “Renzi vuole sfidarmi a duello televisivo, va bene la sfida, ma sfidiamoci alle elezioni vere! paura? Caro il mio ipocrita…”. Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Fb. L'articolo **Lega: Salvini, ‘Renzi ipocrita, vuole sfida tv ma ha paura di voto’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Matteo Salvini - indiscrezione : settimana prossima tre parlamentari M5s entrano nella Lega : La bomba politica la ha sganciata Matteo Salvini in persona, che non si nasconde più: "Nei prossimi giorni tanti amministratori locali e non solo locali entreranno nella Lega perché per loro l'onore e la dignità sono valori importanti - ha premesso -. Sono uomini e donne che si vergognano di quello

Salvini : "Nuovi ingressi nella Lega" In arrivo 2-3 parlamentari dal M5S : "Nei prossimi giorni tanti amministratori locali e non solo locali entreranno in Lega perché per loro l'onore e la dignità sono ancora valori importanti. Sono uomini e donne che si vergognano di quello che sta succedendo. Lo vedrete nei prossimi giorni". Lo ha annunciato... Segui su affaritaliani.it

Lega : Salvini - ‘porte aperte a chi non cerca poltrone’ : Roma, 17 set. (AdnKronos) – “Ci sono tantissimi consiglieri comunali, sindaci, consiglieri regionali, deputati e senatori che si stanno vergognando di quello che i loro partiti stanno organizzando. Le porte della Lega sono spalancate, vi aspettiamo se avete voglia di costruire, se non chiedete per il futuro candidature ma un’idea di Italia da portare avanti insieme”. Lo ha affermato Matteo Salvini durante una ...

Salvini - il caso dei bambini sul palco di Pontida : Greta non è di Bibbiano - ma di un comune del Comasco governato dalla Lega : “Facciamo passare davanti i bimbi e le mamme e i papà e fra i bimbi c’è anche Greta, se non sbaglio (…). Greta è questa splendida ragazza con i capelli rossi che dopo un anno è stata restituita alla mamma. Mai più bambini rubati alle loro famiglie. Mai più bambini rubati alle mamme e ai papà. Mai più bimbi come merce”. Matteo Salvini ha chiuso il suo intervento sul palco di Pontida portando sul palco alcuni bambini con i ...

Matteo Salvini - la campagna acquisti della Lega mira ai Cinque Stelle delusi : "Ci saranno sorprese" : Matteo Salvini non apre solo al centrodestra, ma anche ai Cinque Stelle. Perlomeno a quelli delusi dal nuovo governo. Un'Opa nei confronti dei militanti, ma soprattutto degli eletti. Ecco perché, gli uomini di Salvini - come spiega Il Messaggero - rilanciano la possibilità di nuovi arrivi nel gruppo

Lega : Maroni - ‘Pontida successo - rinnovata alleanza tra Salvini e suo popolo’ : Roma, 16 set. (AdnKronos) – “Pontida è stato un grande successo, che ha visto una grande e rinnovata alleanza tra il popolo della Lega e il suo leader: questo il significato” della manifestazione di ieri. Lo dice Roberto Maroni, conversando con i cronisti a Montecitorio.A chi gli domanda se il popolo della Lega abbia perdonato a Salvini di aver fatto cadere il governo giallo verde, “non era questione di perdonarlo ...

Lega : Salvini - ‘Pontida? Ma quale fascismo…’ : Roma, 16 set. (AdnKronos) – Accuse di fascismo dopo la kermesse di Pontida? “Ma che fascismo? Il prato di Pontida l’abbiamo lasciato più pulito di come l’abbiam trovato, alle nostre manifestazioni carabinieri e poliziotti lavorano sorridenti accanto a noi a differenza di quanto avviene ad altre manifestazioni”. Lo dice Matteo Salvini ospite di ‘Aria pulita’ su 7 Gold e rinnovando l’invito ai ...

A Pontida il raduno della Lega. Salvini attacca il governo : “Se Roma è conciata così è colpa del duo-sciagura Raggi-Zingaretti” : Lo slogan del raduno è La forza di essere liberi!. «Se smonteranno il decreto sicurezza sarà un'altra occasione di referendum» ha detto il leader del partito. Momenti di tensione, aggredito un giornalista di Repubblica. Gad Lerner è stato accolto da insulti, fischi e offese

Luca Toccalini è il nuovo segretario della Lega Giovani. Dal Papeete alle idee politiche - fino alle tecniche comunicative : un piccolo Salvini : In comune con Matteo Salvini ha più cose. La prima, e visti gli ultimi mesi più importante, è la passione per il Papeete Beach. Dal locale di Milano Marittima ama fotografarsi anche lui, seppur più sobriamente indossando una camicia. La seconda è la voce: quando parla Luca Toccalini ha la stessa cadenza che sa di Lombardia del suo leader di partito. Il nuovo segretario della Lega Giovani (l’ufficializzazione è prevista sulla sacra terra di ...

Gradimento - sale Conte ma Salvini avanza Lega : così cambiamo la legge elettorale : Balzo del premier a 57 (+5), l’esecutivo è a 43 (+2). Il leader della Lega dopo il calo recupera 4 punti. E gli italiani rimangono scettici: sarà un governo di breve durata

Matteo Salvini - il sondaggio del ribaltone storico : la Lega avanza in Umbria - M5s e Pd alla canna del gas : In Umbria la Lega avanza e la vittoria sembra più vicina che mai. Sondaggi riservati alla mano, il presentimento si fa sempre più reale dopo le assidue presenze di Matteo Salvini e dopo gli scandali della Sanità del sistema rosso. Il centrodestra (Carroccio compreso) ha schierato Donatella Tesei, me

DIETRO LE QUINTE/ Berlusconi-Salvini : fine di FI e 30 deputati nella "Grande Lega" : Nell'incontro tra Berlusconi e Salvini si è parlato sì di regionali, ma soprattutto dell'operazione che sta conducendo Denis Verdini