Inter | de Vrij parla della lite tra Lukaku e Brozovic | “Chi scrive queste cose non è mai

Inter - De Vrij : “Discussione Lukaku-Brozovic?” - il difensore risponde così : Un pari che, anche se raggiunto in extremis e con tanta fatica, sa di sconfitta per l’Inter, a dispetto di un avversario ‘alla portata’. Il pari contro lo Slavia Praga all’esordio in Champions League ha un po’ deluso dopo le tre vittorie in campionato. La notizia di quest’oggi, però, è del presunto faccia a faccia negli spogliatoi tra Lukaku e Brozovic. Inter, primi segnali di difficoltà: lite negli ...

Problema fisico dell'ultimo minuto in casa Inter. Si è fermato nel riscaldamento Stefan de Vrij. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un problema muscolare o di altra natura. Antonio Conte ha deciso di non rischiare il difensore olandese e ha schierato Andrea Ranocchia nell'11 titolare, in campo contro il Lecce. Aggiornamenti nelle prossime ore.

Tottenham-Inter - da Conte a De Vrij : le dichiarazioni dei protagonisti : “La prima gara per me e’ una partita particolare perche’ sono cresciuto a Lecce e nel Lecce”. Sono le dichiarazione dell’allenatore dell’Inter Antonio Conte dopo l’ultima partita dell’International Champions Cup e il successo ai rigori contro il Tottenham, il tecnico nerazzurri è già concentrato in vista dell’esordio in campionato contro il Lecce. “Sara’ emozionante, sono ...