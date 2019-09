Conte non deve temere Renzi Grazie a lui bloccata l' operazione di Salvini

I cinque nuovi acquisti in campo col Liverpool - e meno male che Ancelotti non era Contento del mercato : Il dieci al mercato Il dieci di Carlo Ancelotti a Cristiano Giuntoli era ovviamente un dieci al mercato del Napoli. Voto che, altrettanto ovviamente, il commutatore dell’ambiente Napoli ha immediatamente in convertito o in bugia oppure in atteggiamento troppo compiacente dell’allenatore nei confronti della società. Insomma Ancelotti aziendalista – offesa gravissima da queste parti – con tutto il corollario che ben ...

Italia Viva - perché Conte "non si fida" di Renzi : la tenuta del governo è un punto di domanda : Per Zingaretti la nascita nella maggioranza del partito di Renzi rappresenta "un rischio" per la tenuta del governo. Anche...

Governo - nel pomeriggio incontro tra Conte e Mattarella al Quirinale. Fonti : “Programmato da tempo - non collegabile a scissione Renzi” : Dal Quirinale assicurano che non c’è nessun collegamento con l’uscita di Matteo Renzi dal Pd. E fanno anche sapere che il faccia a faccia era programamto da tempo. Fatto sta che nel pomeriggio il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è salito al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le agenzie di stampa hanno battuto la notizia in tarda serata, senza fornire alcuna informazione sui ...

Renzi non mette a rischio Conte Pd - la scissione vista dai mercati : Non è certo passato inosservato sui mercati l’addio al Pd di Matteo Renzi e, soprattutto, la Contestuale fuoriuscita di 30 parlamentari circa a seguito fra Senato e Camera. Configurazione che rende l’ex premier decisivo per le votazioni a Palazzo Madama e che rappresenta dunque una golden share Renziana per la stabilità futura del neo governo Segui su affaritaliani.it

Pd - Zanda : “Indebolirà governo? Certo non lo rafforza”. E il renziano Marattin : “Perplessità di Conte? Non comprendo le accuse” : “Se la scissione di Renzi indebolirà il governo Conte 2? Di Certo non lo rafforza, vedremo se sarà un’azione ostile…”. Così il tesoriere del Pd Luigi Zanda dopo l’annuncio dell’uscita dai dem dell’ex segretario e attuale senatore. Con lui, come annunciato dallo stesso Renzi, ci sarà un drappello di una trentina tra senatori e deputati. Tra questi Luigi Marattin, possibile capogruppo della nuova ...

Governo : contatti Conte-Di Maio su scissione Renzi - per M5S sostanza non cambia : Roma, 17 set. (AdnKronos) – Guai a parlare di una ‘terza gamba’. Per il M5S -questa la linea che trapela dai piani alti del Movimento- la sostanza non cambia, la scissione del Pd voluta da Matteo Renzi non minerà la vita e la tenuta del Conte bis: “non cambia nulla nelle dinamiche di Governo…”, il ragionamento che rimbalza all’Adnkronos dai vertici pentastellati. Per Luigi Di Maio e i suoi, viene ...

Inter – Moratti si congratula con la società e non solo : “Conte è bravo! E sul derby…” : Moratti piacevolmente sorpreso dall’Inter e da Sensi: le parole dell’ex padron nerazzurro dopo una cena con la dirigenza Interista L’Inter ha iniziato col piede giusto la stagione 2019/20 di Serie A: i nerazzurri si trovano in solitaria in vetta alla classifica grazie al ko di ieri sera del Torino. Un inizio sprint che fa sorridere l’ex dirigente nerazzurro Moratti, che ha solo parole di elogio per la società: ...

Juventus - così iniziarono le minacce degli ultras : “Non scherzate - siete quotati in borsa”. Tra i ricatti la finta Contestazione a Bonucci : La stagione 2017/18 è conclusa. Il rapporto tra Juventus e ultras è finito sotto i riflettori dopo l’indagine della Dda di Torino, “Alto Piemonte”, la Commissione parlamentare antimafia si è attivata e anche la giustizia sportiva. Il 17 aprile 2018 il questore Francesco Messina chiede alla società di interrompere la cessione di biglietti gratuiti. A giugno Alberto Pairetto, supporter liaison officier del club di Andrea Agnelli, ha un compito ...

Conte punge - io non da Champions? Luogo comune : I moduli sono ''tutte cazzate perche' conta l'atteggiamento'' e che non sia un allenatore abituato a giocare la Champions ''e' un Luogo comune'': Antonio Conte e' carico, pungente. La Champions League e' alle porte, il patron Zhang Jindong dopo due anni d'assenza, sara' seduto in tribuna e per l'allenatore dell'Inter sara' importante ''iniziare con il piede giusto anche per trovare stabilita' e continuita', perche' Roma non e' stata costruita in ...

Barbara Palombelli : Il Conte bis non piace. I migranti devono imparare i nostri usi e costumi : La conduttrice, tornata in tv con “Forum” e “Stasera Italia”, a ruota libera in un’intervista al “Messaggero” parla del nuovo governo, del reddito di cittadinanza fino alla "difesa dello stile di vita europeo" di Ursula von der Leyen “L’Italia è un Paese in difficoltà, ma pur sempre meraviglioso”. Barbara Palombelli commenta così le recenti vicissitudini politiche italiane in un’intervista concessa al Messaggero. La conduttrice è tornata in ...

Champions League – Conte - orgoglio Inter : “il Barcellona non sarà felice di sfidarci. Serie A? Manteniamo piedi per terra” : Antonio Conte pronto a giocarsi le sue chance in Champions League. L’allenatore dell’Inter lancia la sfida al Barcellona ma senza fare grandi proclami: i nerazzurri devono mantenere i piedi per terra Antonio Conte sente profumo di Champions League. L’allenatore salentino, che in carriera ha vinto 1 finale su quattro disputate fra campo e panchina, non vede l’ora di riprovarci, questa volta alla guida ...

"Conte come Badoglio nel 1943 Il governo non dura - presto al voto" : Francesco Storace, direttore di www.secoloditalia.it, ad Affaritaliani.it. Salvini è il leader del Centrodestra? "Il leader lo determinano i voti e lui ha i voti. Però la performance della Meloni è assolutamente interessante e sono convinto che tra qualche settimana i sondaggi daranno Fratelli d'Italia in doppia cifra..." Segui su affaritaliani.it

Conte risponde a Sarri : 'Non voglio dire niente - altrimenti dovremmo parlare di bilanci' : La Serie A sta sicuramente fornendo un ottimo spettacolo in queste prime tre giornate: partite ricche di gol, difese 'ballerine', ma anche settori avanzati che garantiscono spettacolo agli spettatori. Non si parla però solo di calcio giocato nelle trasmissioni televisive, ma i protagonisti nelle conferenze e nelle interviste sono spesso i tecnici. In questo inizio stagione, Sarri e Conte stanno rubando la scena, considerando anche il loro ...

Inter - Conte pronto per la Champions League : “importante non avere rimpianti - vogliamo rendere orgogliosi i tifosi” : L’allenatore nerazzurro ha parlato alla vigilia del match di Champions con lo Slavia Praga, esprimendo le proprie sensazioni sulla competizione Archiviate con tre vittorie le prime tre partite di campionato, l’Inter si prepara al debutto stagionale in Champions League, che vedrà lo Slavia Praga fare visita ai nerazzurri. Claudio Grassi/LaPresse Antonio Conte non ha intenzione di sottovalutare l’avversario, confermando ai ...