Clima | Codacons | ‘sì a prodotti sfusi ma sconto 20% sia reale’

Clima - il Codacons : “Il viaggio di Greta ha troppe incongruenze” : “Il viaggio dell’attivista svedese Greta Thunberg per il summit sul Clima di New York è stato presentato come ‘100% ecosostenibile, a zero emissioni di carbonio’. Eppure, l’imbarcazione Malizia II, precedentemente utilizzata per regate, tra costruzione precedente e modifiche successive ha raggiunto un costo di produzione di 3,7 milioni di sterline, ovvero 4 milioni di euro. Un costo che non certo un cittadino comune, ma solo ...