SbrizzaClaudio : RT @francescatotolo: Arrivata la seconda consegna per la #OceanViking di @SOSMedFrance e @MSF_ITALIA. Altri 61 migranti trasbordati. Pensa… - TV7Benevento : Migranti: arrivata a Lampedusa imbarcazione avvistata al largo dell'isola (2)... - TV7Benevento : Migranti: arrivata a Lampedusa imbarcazione avvistata al largo dell'isola... -

(Di mercoledì 18 settembre 2019) (AdnKronos) – A bordo ci sono, come apprende l’Adnkronos, 102 persone, 48 uomini, 48 donne e 6 minori. Verranno trasferiti, dopo lo sbarco all’hotspot dell’isola. L'articoloaldell’isola (2) CalcioWeb.

Dalla Rete Google News

ilGiornale.it

L a nave Ocean Viking delle Ong torna a fare il pieno di 109 migranti davanti alla Libia e come sempre finirà per puntare sull'Italia. Non solo: ieri con Malta si è ...