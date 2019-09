Il 27 settembre torna la Notte europea dei ricercatori

Torna a Roma Restart Festival il 26 - 27 e 28 settembre : MURO CONTRO MURO – Torna A Roma Restart Festival CREATIVITA’ ANTIMAFIA E DIRITTI IN SCENA NEL TRENTENNALE DELLA CADUTA DEL MURO DI BERLINO DAL 26 AL 28 settembre AD ÀP – ACCADEMIA POPOLARE DELL’ANTIMAFIA E DEI DIRITTI con il Premio Restart a Sandro Veronesi e Domenico Iannacone, la mostra 1989, una lectio magistralis di Luigi Ferrajoli, i talk con Damilano, Minoli e Bray e i live di Maria Antonietta, Murubutu e Emilio Stella A ...

Eurogames : su Canale 5 tornano i 'Giochi senza frontiere ' dal 19 settembre : Eurogames, il nuovo "Giochi senza frontiere" riparte da domani sera, giovedì 19 settembre, su Canale 5. Al timone ci sarà Ilary Blasi, affiancata da Alvin, che ha affermato di aver voluto fortemente questa trasmissione. La versione rinnovata e moderna di Giochi senza frontiere, Eurogames, riporterà il telespettatore ad un tipo di televisione che da anni non regna sugli schermi. In sei puntate si vedranno sei Paesi in gara, trenta squadre e ...

La leggenda di WhatsApp Gold e del virus legato al video Martinelli torna oggi 18 settembre : Ci sono tante novità in arrivo per una delle app più popolari in circolazione, ma tra queste nessuna riguarda il possibile passaggio a WhatsApp Gold. oggi 18 settembre, infatti, tocca tornare su una bufala intramontabile che di recente si è riaffacciata in Italia, considerando il fatto che sta circolando nuovamente la fake news relativa al virus in distribuzione tramite il fantomatico video Martinelli. Come riporta Bufale.net, infatti, dopo una ...

Previsioni meteo 18 settembre : torna il maltempo con freddo e temporali : Le Previsioni meteo di oggi mercoledì 18 settembre indicano la fine del caldo anomalo e un deciso peggioramento delle condizioni con temporali, vento freddo, locali grandinate e soprattutto un brusco calo delle temperature. Il maltempo è frutto di una intensa perturbazione che investirà prima il nord, poi il centro e in infine il sud nel corso di tutta la settimana. Nel weekend ci sarà un nuovo miglioramento.Continua a leggere

Terza decade si settembre l'anticiclone rimonta e torna il caldo : Roma - TENDENZA METEO 23-29 settembre - l'anticiclone sarà il protagonista della Terza decade di settembre con poche eccezioni. A seguito del passaggio dell'impulso fresco dal Nord Europa atteso tra mercoledì e giovedì, l'alta pressione sembra infatti rimontare con decisione sul Mediterraneo centro-occidentale, assorbendo la cellula secondaria sull'Inghilterra e fondendosi in un'unica campana ...

Anticipazioni Il Segreto 17 settembre - torna il serale : Elsa continua a fidarsi di Alvaro : torna finalmente il serale de Il Segreto dopo una sospensione durata tutta l'estate. In questi ultimi mesi, infatti, Rete 4 ha trasmesso in prime-time solo Una Vita, scatenando più di qualche critica da parte dei fan. Invece a partire da oggi, 17 settembre, ogni cosa tornerà al suo posto con le due telenovele che verranno trasmesse di sera proprio come era accaduto la scorsa primavera. Oltre all'appuntamento pomeridiano - come sempre in onda ...

Una Vita Anticipazioni 17 settembre 2019 : Blanca lascia Diego e torna da Samuel : Diego e Blanca fingono di lasciarsi. Fa tutto parte di un piano per ingannare Samuel e riprendersi il piccolo Moises.

Una Vita spoiler 16 e 17 settembre : Blanca disposta a tornare con Samuel : Questa sarà una settimana estremamente movimentata all'interno della soap opera Una Vita. Nel corso dei primi due appuntamenti, quelli di lunedì 16 e martedì 17 settembre, ci saranno due colpi di scena inaspettati. Il primo sarà, sicuramente, la morte di Riera. Il secondo, invece, riguarderà la particolare confessione di Blanca a Samuel La donna, infatti, estremamente provata dal triste decesso, incomincerà a discutere pesantemente con Diego. ...

No - non è la BBC : Arbore torna su Rai 2 il 26 settembre... in ricordo di Gianni Boncompagni : Non è la Rai, ma neanche la BBC. Renzo Arbore è pronto a tornare su Rai 2 da protagonista con un nuovo speciale, in cui sarà il narratore: No, non è la BBC. Un titolo, questo, che ci riporta con la mente indietro di cinquant'anni: era il 1970 quando Arbore faceva coppia fissa, in radio, con Gianni Boncompagni. Il programma era l'indimenticabile Alto Gradimento e tra i tormentoni più azzeccati c'era proprio questo: "No, non è la BBC, questa è ...

Programmazione Canale 5 del 16 settembre : torna U&D - Il Segreto parte alle ore 16 : 10 : Oggi 16 settembre prenderà ufficialmente il via la stagione 2019-20 di Uomini e donne, lo storico dating show di Maria De Filippi giunto alla ventiquattresima edizione. Trono Over e Trono Classico si alterneranno durante la settimana, portando in scena buoni sentimenti e anche litigi e sospetti tra i vari protagonisti. Il ritorno del programma coinciderà con la fine della soap turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, che lo scorso venerdì 13 ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 16 settembre 2019 : Guido - Mariella e Lollo tornano dalle vacanze : Mentre Serena cerca di allentare la tensione con Filippo, Guido, Mariella e Lollo tornano a Palazzo Palladini e mettono in difficoltà Vittorio e Cerruti.

Rosy Abate 2 - spoiler 18 e 20 settembre : la regina di Palermo torna in libertà : Dopo lo straordinario successo della prima stagione, tra pochissimi giorni i telespettatori rivedranno sulla rete ammiraglia Mediaset la serie TV più seguita degli ultimi anni. Si tratta della fiction Rosy Abate 2, che vedrà di nuovo protagonista l’attrice Giulia Michelini. La regina di Palermo dopo quasi due anni, ritornerà sul piccolo schermo italiano a partire da mercoledì 18 settembre 2019. Ci sarà un doppio appuntamento settimanale, visto ...

Beautiful - Una Vita e Il Segreto : dal 14 settembre tornano il sabato prima di Verissimo : I telespettatori di Beautiful, Una Vita e Il Segreto dovranno fare attenzione ad un'importante variazione di palinsesto a partire da oggi 14 settembre. Dopo la sospensione che ha riguardato tutto il periodo estivo, in data odierna farà irruzione nel pomeriggio di Canale 5 la gradita puntata del sabato pomeriggio per tutte tre le serie televisive. Tale programmazione sarà destinata a durare per qualche settimana, fino all'inizio di Amici che ...

Cast e personaggi di Un Passo dal Cielo 5 su Rai1 dal 12 settembre - Daniele Liotti torna a San Candido tra new entry e vecchi nemici : Nelle cornici paesaggistiche mozzafiato dell'Alta Pusteria e delle Dolomiti debuttano il Cast e personaggi di Un Passo dal Cielo 5. Alla fine della precedente stagione, il comandante delle guardie forestali Francesco Neri (Daniele Liotti) aveva trovato un delicato equilibrio tra le sue dolorose ferite personali e il desiderio di costruire una nuova vita. Il futuro sembrava già scritto insieme ad Emma (Pilar Fogliati), fino all'addio di ...