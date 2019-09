Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 18 settembre 2019) La ricerca del “sommerso” e il ruolo delle Regioni tra i temi caldi in questa fase: un paziente su 2 non è stato ancora trattato. L’ipotesi di un’eventuale equivalenza dei farmaci preoccupa la comunità scientifica e gli specialisti. ALLEANZA CONTRO L’– Si tiene mercoledì 18 settembre a Roma, presso la Sala Pavillon della Residenza di Ripetta, la Conferenza Stampa “Alleanza contro l’2019”, organizzata da MA Provider, promossa da AISF – Associazione Italiana per lo Studio del Fegato e da SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, con il patrocinio di EpaC onlus, e realizzata con il contributo non condizionato di AbbVie e Gilead. “Da parte delle istituzioni c’è massimo impegno ad ascoltare le esigenze di clinici e pazienti per non perdere un’occasione storica – dichiara il Senatore Raffaele Mautone, componente della 12ª Commissione ...

romadailynews : Epatite C: sempre più disattesa la strategia globale OMS per eliminare l’epatite C “Global… - sono_farmaci : @RAQU72 @FedericoMagnon1 Vorrei far solo presente che io, tutte le volte che ho fatto una scelta sanitaria sulla mi… - larsevian : più cerco cose sui crüe più il tutto diventa divertente: da quando Tommy ha preso l’epatite C a quando Nikki ha spi… -