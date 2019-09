Come in aereo Per aiutare un figlio malato di depressione bisogna salvare prima se stessi

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 18 settembre 2019) “Mia figlia ha 48 anni. Amici zero, il suo telefono non suona mai. Ha trascorso l’ultimo anno e mezzo al buio, nel letto. A fissare il muro vuoto, fumando due pacchetti al giorno. Io sto lì, al suo fianco. Usciamo solo per andare dallo psicologo. Dicevamo ‘è il suo carattere’, ‘ha preso dal padre’. Poi abbiamo capito che era”. La voce di Laura dall’altra parte del telefono è un sussurro. Una litania costante, senza lamentela, senza variazione di intensità. Il suo tono non s’incrina mai: quando ci racconta dei due aborti subiti dalla figlia, del lento spegnersi, dei tentativi di aiutarla risultati infruttuosi, dell’aggressività furiosa che ciclicamente scarica su di lei. Non è distacco, è rassegnazione. Quando una persona soffre di, in maniera indiretta la ...

