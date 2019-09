Aumento stipendio docenti 2020 | Fioramonti “100 euro o mi dimetto”

Aumento stipendio 2020 : taglio cuneo fiscale - ecco come funzionerà : Aumento stipendio 2020: taglio cuneo fiscale, ecco come funzionerà Oltre allo stop all’Aumento Iva l’altra priorità della Manovra 2020 si chiama Aumento dello stipendio in busta paga. Una novità che farà certamente piacere ai lavoratori, in particolare a quelli che percepiscono un reddito non molto alto. Tramontata ormai l’ipotesi flat tax, con l’uscita dalla Lega dall’esecutivo, il nuovo esecutivo targato M5S-PD, stando alle parole del ...