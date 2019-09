Fonte : digital-news

(Di martedì 17 settembre 2019) Dopo il successo della prima stagione, torna, il format diideato da, che lo scorso anno ha conquistato gli appassionati di calcio e non solo, raccontando inazionale e internazionale lontano dai campi di allenamento e dalle sale stampa.Ogni meseLeotta porterà una stara rivelare il suo lato più “unconventional” in città o luoghi legati alla propria vita...

novasocialnews : Tornano su DAZN le interviste ai personaggi dello sport con «Linea Diletta» - Aaronrutter9 : RT @GenoaCFC: ???? I Grifoni tornano in campo! ?? Genoa vs Atalanta ?? Domenica 15 settembre ore 12.30 live e in esclusiva ?? @DAZN_IT. Nuova… -