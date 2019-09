Nozze a sorpresa tra Kasia Smutniak e Domenico Procacci

Fonte : people24.myblog

(Di martedì 17 settembre 2019)sono riusciti a ingannare i fan e a depistare gli invitati, che credevano di dover partecipare al party per i 40 anni die invece si sono ritrovati ospiti delledell’attrice con. Una cerimonia semplice, riservata e dal sapore hippie per la coppia, insieme dal 2011. A celebrare il matrimonio Sandro Veronesi, mentre la sposa ha voluto come testimone il regista Ferzan Ozpetek. Come riporta “D La Repubblica”, il ricevimento si è tenuto nella natura di Formello, nella campagna romana, nella villa dove vive la coppia. Per dire sì a, laha scelto un abito bianco con le spalline sottili, una coroncina di fiori in testa e niente scarpe ai piedi. Lo sposo indossava abito scuro e camperos. La coppia ha festeggiato in un’atmosfera rilassata insieme ai figli Leone, nato 5 anni fa, e Sophie 15 anni nata ...

