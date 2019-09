Tragico incidente in scooter | muore un 16enne

Michele Bravi torna sul palco : primo concerto dopo il Tragico incidente : Michele Bravi torna ad esibirsi dopo l’incidente che ha sconvolto la sua quotidianità nello scorso mese di novembre. Il giovane cantante ha annunciato via social che terrà un concerto per piano e voce, il 19 ottobre al Teatro San Babila di Milano.Bravi, vincitore della settima edizione di “X Factor”, si trova ad affrontare l’accusa di omicidio stradale: dopo una manovra azzardata, una motociclista 58enne era ...

Michele Bravi - il primo concerto dopo il Tragico incidente : Michele Bravi torna a cantare. L’artista, vincitore della settima edizione di X Factor, fa il suo ritorno sul palco dopo l’incidente costato la vita a una donna per un concerto tutto suo il prossimo 19 ottobre a Milano. Un live piano e voce che si terrà al Teatro San Babila del capoluogo lombardo. Biglietti disponibili su ticketone.it da martedì 10 settembre 2019 a partire dalle ore 11:00 e in tutti i punti vendita Ticketone e nelle ...

Lorenzo - 27 anni - morto sull’autostrada per un Tragico incidente : Una serata atroce quella di ieri sull’autostrada A12. Un morto e altre otto persone sono rimaste ferite. Il giovane che ha perso la vita aveva solo 27 anni. L’incidente è avvenuto sull’autostrada in direzione nord, intorno al km 109, tra i caselli di Carrara e Sarzana. Lo schianto è avvenuto tra un veicolo adibito al trasporto di oli alimentari (ma che nel momento della tragedia era vuoto) e tre furgoni che erano fermi in corsia di emergenza. ...

Reggio Calabria - 24enne muore in un Tragico incidente : Sulle strade della Calabria si continua a morire. Poche minuti fa un giovane ragazzo di solo 24 anni ha infatti perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale. Nello scontro sarebbero rimaste coinvolte due autovetture. La dinamica non risulta essere ancora chiara e sul luogo dell'incidente sono presenti le forze dell'ordine che stanno effettuando i rilievi di rito. Altre due persone sono rimaste ferite e sono ...

Michele Bravi - il primo concerto dopo il Tragico incidente : Michele Bravi torna a cantare. L’artista, vincitore della settima edizione di X Factor, fa il suo ritorno sul palco dopo l’incidente costato la vita a una donna per un concerto tutto suo il prossimo 19 ottobre a Milano. Un live piano e voce che si terrà al Teatro San Babila del capoluogo lombardo. Biglietti disponibili su ticketone.it da martedì 10 settembre 2019 a partire dalle ore 11:00 e in tutti i punti vendita Ticketone e nelle ...

Tragico incidente in Sardegna : scatta foto e precipita in mare - morto : Tragedia in Sardegna, a S’Archittu, nel comune di Cuglieri (Oristano), sulla costa centro occidentale dell’Isola: un uomo è morto dopo essere precipitato in mare da una scogliera dove stava scattando delle foto. Il corpo non è ancora stato recuperato dall’acqua, in quanto le condizioni meteo avverse stanno rallentando le operazioni dei vigili del fuoco. Sul posto anche la Guardia costiera. L'articolo Tragico incidente in ...

La Spezia - Tragico incidente in moto a Santo Domingo : morto noto ristoratore - lascia tre figlie : Leo Reyes aveva 45 anni. Le due ruote la sua grande passione. Su Facebook aveva postato una foto profetica, una moto in piega e la scritta "Se un giorno la velocità si prenderà la mia vita, non piangete perché io stavo ridendo". Il dramma a Santo Domingo, suo Paese d'origine, dove si trovava in ferie.Continua a leggere

Tragico incidente stradale - morto Lashawn Daniels autore di Lady Gaga e Beyonce : Big Shizz, produttore e cantautore, è morto in un incidente stradale nella Carolina del Sud. Aveva scritto le canzoni più famose di artisti come Lady Gaga, Beyoncè e Jennifer Lopez, È morto tragicamente all’età di 41 anni il musicista statunitense Lashawn Daniels, per tutti Big Shizz. Il produttore nato nel New Jersay è stato vittima di un fatale incidente d’auto avvenuto nella notte del 3 settembre scorso nella Carolina del Sud. A ...

Campania : 17enne perde la vita in un Tragico incidente in scooter : Tremendo schianto nella notte lungo la Statale Sorrentina: a perdere la vita è stato un giovane di soli diciassette anni, residente ad Angri (in provincia di Salerno) insieme alla sua famiglia. Il violento impatto Si chiamava Alfonso Manzi e aveva da poco compiuto 17 anni: dinanzi a sé, un'adolescenza da vivere all'insegna della spensieratezza e un futuro ancora tutto da scrivere. La sua esistenza è stata però tragicamente stroncata nella serata ...

Bologna - Tragico incidente stradale a Medicina : muore una bimba di 4 anni : Per Aurora, la piccola bambina di soli 4 anni rimasta coinvolta in un brutto incidente stradale nella serata del primo settembre scorso, non c'è stato nulla da fare. Il sinistro si è verificato a Medicina, nel bolognese: la piccola si trovava in auto con sua madre, che ha 32 anni, e con sua sorella, una 14enne. Le due donne sono rimaste gravemente ferite, ma non sarebbero in pericolo di vita. Le condizioni della piccola sono apparse da subito ...

Joana Sainz morta in concerto - Tragico incidente per la popstar : morta la showgirl Joana Sainz a solu 30 anni colpita da fuochi d’artificio Joana Sainz è morta a soli 30 anni durante un concerto. Increduli ancora i sostenitori della popstar e ballerina spagnola che si stava esibendo con la Super Hollywood Orchestra e che mai avrebbe immaginato che quella sarebbe stata la sua ultima performance. […] L'articolo Joana Sainz morta in concerto, tragico incidente per la popstar proviene da Gossip e Tv.

Drammatico incidente a Taranto : donna di 38 anni muore in un Tragico schianto frontale : La vittima era al volante della sua auto. quando si è scontrata frontalmente con un'altra utilitaria che viaggiava in senso opposto. Un impatto valentissimo che non le ha lasciato scampo. Soccorsa e trasportata con il massimo codice di urgenza in ospedale, è mota due ore dopo il ricovero a causa dei traumi riportati nello schianto.Continua a leggere

Tragico incidente in F.2 al Gp del Belgio - muore il francese Hubert : Tragedia nella Formula 2.Il pilota francese Anthoine Hubert e' morto a causa del terribile scontro nel quale è stato coinvolto

Formula 2 – Juan Manuel Correa fuori pericolo : le condizioni del pilota sopravvissuto al Tragico incidente di Spa : Juan Manuel Correa è fuori pericolo: il pilota sopravvissuto al tragico incidente di Spa che è costato la vita ad Anthoine Hubert si trova attualmente ricoverato all’ospedale di Liegi Pomeriggio dai toni tragici quello del Gp del Belgio. Sul tracciato di Spa, nel corso della gara di F2, Anthoine Hubert ha perso la vita a causa di un gravissimo incidente che ha coinvolto anche Juan Manuel Correa. Il giovane pilota sudamericano ha ...