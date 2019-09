Migranti : Pm - 'per vittime colpi di bastoni - frustate e scariche elettriche' : Palermo, 16 set. (AdnKronos) - "Sistematiche percosse con bastoni, calci di fucili, tubi di gomma, frustate e somministrazione di scariche elettriche", ma anche "ripetute minacce gravi" poste in essere "con l’uso delle armi o picchiando brutalmente altri Migranti quale gesto dimostrativo", "accompag

Migranti : Pm - ‘vittime sottoposte ad atrocità e torture’ : Palermo, 16 set. (AdnKronos) – Erano centinaia i Migranti che, “nel tentativo di imbarcarsi per raggiungere le coste italiane, venivano privati della libertà personale e sottoposti a sistematiche vessazioni e atrocità al fine di ottenere dai loro congiunti il versamento, in favore degli stessi associati, di somme denaro quale prezzo della liberazione e/o della loro partenza verso lo Stato italiano”. E’ quanto ...

Migranti : Pm - ‘per vittime colpi di bastoni - frustate e scariche elettriche’ : Palermo, 16 set. (AdnKronos) – “Sistematiche percosse con bastoni, calci di fucili, tubi di gomma, frustate e somministrazione di scariche elettriche”, ma anche “ripetute minacce gravi” poste in essere “con l’uso delle armi o picchiando brutalmente altri Migranti quale gesto dimostrativo”, “accompagnate dalla mancata fornitura di beni di prima necessità, quali l’acqua potabile, e ...

Migranti : torture ai profughi - i 3 fermati riconosciuti dalle vittime : Palermo, 16 set. (AdnKronos) – I tre Migranti fermati per sequestro di persona e tortura sono stati riconosciuti dalle stesse vittime. Erano a bordo della nave “Alex & Co” – di Mediterranea Saving Humans, e sbarcati a Lampedusa tra il 5 e il 7 luglio scorsi. In cinque hanno riconosciuto Condè, in 3 hanno riconosciuto Mohammed Ahmed e altrettanti Mahomud Ashuia. Secondo i magistrati Condè si occupava di tenere in ...

Migranti : Msf - ‘molti naufraghi su Ocean Viking vittime di violenza sessuale’ : Palermo, 11 set. (AdnKronos) – “La #OceanViking si trova nella zona di ricerca e soccorso a largo della #Libia con a bordo 84 persone tra cui due donne incinte. Molte delle persone soccorse riportano segni di violenza fisica e sessuale”. E’ quanto scrive Medici senza frontiere su Twitter. “La cosa che ci colpisce è l’elevato numero di persone che portano i segni di violenza, questa è una copsa che ci ...

Naufragio davanti alla Libia - fra le vittime bambini. Salvini vieta lo sbarco a 101 Migranti : Al largo di al-Khums salvate 60 persone. Timori per un nuovo Naufragio con centinaia di persone coinvolte

Migranti - barca capovolta davanti alla Libia - si teme nuova strage in mare con 100 vittime : Il call center per i Migranti Alarm Phone sul proprio account Twitter ha detto di aver saputo "ieri da un pescatore di una nave andata a picco al largo della Libia". L'uomo ha riferito di aver tratto in salvo tre persone e di aver visto molti cadaveri. I sopravvissuti hanno detto che sul barcone c'erano 100 persone.Continua a leggere