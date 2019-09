LUCIANO PASSIRANI | LUKAKU SI FERMA CON 10 BANANE Video | choc a Qsvs | caos

Telelombardia - LUCIANO PASSIRANI licenziato dopo le parole su Lukako : “Per fermarlo o hai 10 banane e gliele dai - oppure…” : “Penso che Lukaku sia uno degli acquisti migliori che potesse fare evidentemente l’Inter. (…) A me piace moltissimo perché è il sosia di Zapata dell’Atalanta: questi hanno qualcosa in più degli altri, non c’è niente da fare. E poi è un uomo che alla fine i gol li fa. E poi questo ti trascina la squadra. Questo nell’uno contro uno ti uccide, se gli vai contro cadi per terra. O c’hai 10 banane qui per ...